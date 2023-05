Windows 10 20H2 arriva a fine servizio: niente più aggiornamenti

Con la distribuzione del Patch Tuesday di maggio 2023 arriva ufficialmente la fine per Windows 10 20H2, la versione del sistema operativo rilasciata nella seconda metà del 2020. Nella giornata di ieri, 9 maggio 2023, Microsoft ha ufficialmente confermato la fine di tale iterazione dell’OS per computer in ogni sua variante, rendendo l’aggiornamento cumulativo di questo mese l’ultimo in assoluto che arriverà su tali lidi.

Windows 10 20H2 ci saluta

La società di Redmond giusto a fine aprile 2023 ha confermato che 22H2 sarà l’ultimo grande update per Ten, la cui fine del servizio arriverà nel 2025 per i consumatori mainstream e gran parte delle aziende. In questi giorni, però, sono le seguenti versioni del sistema operativo a giungere alla fine del loro ciclo vitale:

Windows 10 Home

Windows 10 Pro/Pro Education/Pro per Workstation

Windows 10 Enterprise/IoT Enterprise

Windows 10 Education

Ci teniamo a specificare, tuttavia, che le prime quattro versioni sono in realtà già nella fase EOS dal 10 maggio 2022.

Microsoft dichiara, dunque, che il Patch Tuesday di maggio 2023 sarà l’ultimo aggiornamento disponibile per un “set esteso di dispositivi idonei che eseguono Windows 10”. Il prossimo mese, invece, saranno i sistemi con la versione 21H2 a giungere alla fine del supporto tecnico, ergo alla mancata ricezione di patch di sicurezza. L’invito, ancora una volta, rimane quello di aggiornare il proprio computer a Windows 11 o acquistare un modello nuovo di zecca con tale sistema operativo. Altrimenti, per prolungare la vita dell’OS, è altamente consigliato il download della versione 22H2 per ricevere ancora aggiornamenti di sicurezza.