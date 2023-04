Windows 11 build 22624.1680: novità per widget e app

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22624.1680 di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Le principali novità riguardano i widget e le app predefinite. Questa versione preliminare del sistema operativo include anche numerosi bug fix. L’azienda di Redmond ha confermato inoltre l’esistenza di un problema relativo all’uso dell’account locale.

Windows 11 build 22624.1680: novità

Le novità relative ai widget erano state già mostrate in altre build, ma ora sono più vicine alla distribuzione per tutti gli utenti. La prima riguarda la board, ovvero la finestra che contiene widget e feed. Il layout è ora a tre colonne (se supportato dal dispositivo) con una maggiore separazione tra i contenuti.

Microsoft ha inoltre aggiunto le icone animate per i widget nella barra delle applicazioni. Le animazioni sono visibili (inizialmente solo per meteo e finanza) quando l’utente sposta il mouse o clicca sui widget.

La build 22624.1680 include anche la nuova funzionalità relativa alle app predefinite. Un “deep link URI” consentirà di accedere direttamente alla sezione delle impostazioni in cui è possibile scegliere l’app predefinita per aprire specifici file e collegamenti. La funzionalità per il pinning delle app verrà aggiunta in una futura build.

Microsoft ha infine confermato l’esistenza di un bug dovuto all’obbligo di rispettare la legge sulla protezione dei dati personali in Cina. Quando l’utente cinese crea un nuovo account locale, Windows 11 o 10 mostrano un avviso che indica la necessità di trasferire alcuni dati all’esterno del paese. Questa schermata viene mostrata per errore anche quando l’utente effettua il login con l’account locale esistente.

Il bug, presente solo nelle edizioni Enterprise e Education, può essere risolto aggiungendo una chiave nel registro di Windows 11/10 che blocca la visualizzazione dell’avviso.