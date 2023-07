Windows 11 KB5028254: risolti problemi con le VPN

Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento opzionale KB5028254 per Windows 11 22H2. L’azienda di Redmond ha risolto 27 bug in totale, tra cui quello che riduceva le prestazioni delle VPN. Gli iscritti al canale Beta del programma Insider possono invece installare la build 22631.2115 che include simili fix e altri miglioramenti.

Windows 11 KB5028254 risolve molti bug

L’aggiornamento KB5028254 include solo i bug fix che verranno aggiunti alle patch di sicurezza rilasciate con l’update cumulativo dell’8 agosto. Essendo opzionale non viene installato automaticamente, quando l’utente verifica la disponibilità in Windows Update, ma è necessario cliccare sul pulsante “Scarica e installa“.

Nell’elenco dei problemi viene evidenziato quello relativo alle VPN. Quando la VPN è parte di una rete wireless mesh che usa un algoritmo di throttling aggressivo si verifica un numero elevato di richieste ARP (Address Resolution Protocol) al gateway. Ciò causa un rallentamento delle prestazioni. L’aggiornamento risolve il bug.

L’installazione dell’update risolve altri bug, tra cui quelli relativi a notifiche, widget, driver delle stampanti, firewall, Windows Defender Application Control e protocollo SMB. C’è anche un fix correlato alla sicurezza. Microsoft ha aggiornato la Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist ( DriverSiPolicy.p7b ) per includere i driver vulnerabili che sono utilizzati per attacchi Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).

La build 22631.2115 disponibile nel canale Beta del programma Insider include gli stessi bug fix. Microsoft ha inoltre migliorato il Narrator (Assistente vocale) per consentire l’uso del cinese tradizionale tramite un dizionario specifico.