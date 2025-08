VPN a 1,99 euro al mese: è il momento di scegliere Private Internet Access

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN illimitata e completa, per una connessione sicura, anche quando si utilizza una rete pubblica, e con la possibilità di evitare blocchi geografici online. Sfruttando la promozione in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 2 mesi extra aggiuntivi. L’offerta in corso è disponibile solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale di Private Internet Access, qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere Private Internt Access come VPN

Scegliere Private Internet Access significa poter contare su una VPN illimitata e sicura, in grado di garantire una protezione dei dati tramite la crittografia, in modo da poter rendere sicura e privata anche una connessione che avviene da una rete pubblica.

In aggiunta, il servizio presenta un network di server distribuito in oltre 90 Paesi. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici con semplicità, evitando censure durante la navigazione.

Chi sceglie Private Internet Access, inoltre, può utilizzare la VPN su più dispositivi, senza limitazioni alla banda, grazie alle varie app del servizio. Da segnalare anche che la connessione avviene con una politica “zero log” e i dati di utilizzo dell’utente non sono registrati.

A rendere ancora più vantaggiosa l’offerta è la possibilità di puntare su Private Internet Access con un prezzo ridotto. L’offerta in corso riduce il costi del servizio fino a 1,99 euro al mese. Ci sono anche 2 mesi gratis extra. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, è possibile sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.