Windows 11: poche novità nelle build del weekend

Microsoft ha rilasciato nel weekend due nuove versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. La build 26120.470 (KB5037864), disponibile nel canale Dev, è basata su Windows 11 24H2 e include un nuovo suggerimento nella pagina Home delle impostazioni. La build 22635.3575 (KB5037862), disponibile nel canale Beta, include una novità per Windows Share. Sono trapelate infine altre indiscrezioni su AI Explorer.

Poche novità nelle nuove build

Windows 11 24H2 verrà preinstallato sui dispositivi con chip Snapdragon X Elite/Plus che arriveranno sul mercato entro il mese di giugno, tra cui i nuovi Surface Pro 10 e Laptop 6. La distribuzione globale, come aggiornamento per Windows 11 23H2, avverrà probabilmente a settembre.

La build 26120.470 include miglioramenti e bug fix per Windows 11 24H2, ma è necessario attivare la funzionalità “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update. L’unica novità di rilievo è l’aggiunta di una card nella pagina Home delle impostazioni che suggerisce di sottoscrivere l’abbonamento a Xbox Game Pass. Verrà mostrata solo nelle edizioni Home e Pro (se l’utente accede con un account Microsoft).

L’unica novità presente nella build 22635.3575 del canale Beta, basata su Windows 11 23H2, riguarda Windows Share. Nella finestra di condivisione è stato aggiunto il pulsante per la copia dei file negli appunti (clipboard).

C’è infine una nuova indiscrezione su AI Explorer, funzionalità di Windows 11 24H2 che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa (solo sui dispositivi con chip Snapdragon X Elite/Plus).