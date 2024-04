Windows 11 build 21600: possibile versione 24H2 RTM?

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 21600 di Windows 11 per gli iscritti ai canali Canary e Dev del programma Insider. Considerato il numero ridotto di novità e la roadmap trapelata pochi giorni fa, questa versione potrebbe essere la RTM (Release to Manufacturing) di Windows 11 24H2. Diversi utenti hanno scoperto miglioramenti per il Microsoft Store non citati dall’azienda di Redmond.

Gli OEM dovrebbero ricevere la versione RTM di Windows 11 24H2 nei prossimi giorni. Microsoft non ha ancora comunicato il numero di build, ma potrebbe essere quella rilasciata ieri sera. Un indizio è rappresentato dall’eliminazione del watermark nell’angolo inferiore destro che indica appunto il numero di build. L’azienda di Redmond scrive che “questo è parte del normale processo di preparazione per Windows 11, versione 24H2“.

L’annuncio conferma inoltre che Copilot funziona come una normale applicazione, quindi è possibile “staccare” il pannello laterale e ridimensionare la finestra. L’assistente personale non è ancora disponibile in Europa, ma potrebbe arrivare proprio con Windows 11 24H2 a settembre.

La build 21600 include diversi bug fix, ma devono ancora essere risolti alcuni problemi. Questa versione preliminare nasconde un’interessante novità per Microsoft Store. Gli iscritti ai canali Canary e Dev possono installare un aggiornamento che velocizza il caricamento dell’interfaccia, delle pagine dei software e l’esecuzione di varie operazioni.

We just started rolling out a new version of the #MicrosoftStore to #Windows Insiders featuring some major performance improvements. The splash screen can now be entirely skipped in most cases and launching the app feels a lot faster! Try it out and let us know what you think! 🚀 pic.twitter.com/5ZG2iCcsOH

— Sergio Pedri (@SergioPedri) April 3, 2024