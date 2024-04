Windows 11 24H2 con funzionalità IA a settembre?

Windows 11 24H2 (o Windows 11 2024 Update) arriverà entro l’autunno e sarà la prima versione del sistema operativo con specifiche funzionalità di intelligenza artificiale generativa, oltre all’attuale Copilot (non ancora disponibile in Italia). Il noto Zac Bowden di Windows Central ha svelato la possibile roadmap, a partire dalla RTM attesa nei prossimi giorni.

Windows 11 24H2 per tutti a settembre?

In base alle informazioni ricevute da Bowden, la versione RTM (Release To Manufacturing) sarà disponibile all’inizio del mese, quindi gli OEM potranno installarla sui nuovi computer. Tuttavia, a differenza del passato, la RTM non includerà tutte le funzionalità, ma è solo la prima build stabile.

Le altre novità di Windows 11 24H2 arriveranno nel corso dei prossimi mesi, incluse quelle che Microsoft annuncerà durante l’evento Surface del 20 maggio e la successiva conferenza Build. Il rollout della nuova versione avverrà in due “ondate”, previste rispettivamente a giugno e settembre.

Windows 11 24H2 verrà installato in anteprima sui dispositivi con processore Snapdragon X Elite che arriveranno sul mercato a giugno, come i modelli consumer di Surface Pro 10 e Laptop 6. Mancheranno ovviamente le funzionalità di IA generativa che verranno attivate nel mese di settembre, quando Windows 11 24H2 sarà disponibile per tutti.

Una delle funzionalità previste è AI Explorer (nome non confermato). Permetterà di cercare qualsiasi cosa sul computer e le attività svolte nei giorni precedenti. L’elaborazione avverrà on-device, ma sarà possibile disattivarla. Alcune funzionalità di IA generativa (tra cui Copilot) verranno eseguite localmente sui dispositivi dotati di NPU (Neural Processing Unit).

Windows 11 24H2 potrebbe includere anche diverse novità attualmente in test, come il layout aggiornato del menu Start. Sicuramente non ci sarà WordPad.