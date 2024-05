iOS 18: maggiore integrazione tra Calendario e Promemoria

In occasione della WWDC 2024, che si terrà a inizio giugno prossimo, Apple presenterà iOS 18, la nuova versione del suo sistema operativo per iPhone, che dovrebbe portare in dote molteplici innovazioni rispetto all’attuale iOS 17, andandosi a caratterizzare soprattutto per quel che riguarda l’IA, ma anche per una revisione dell’app predefinite, com nel caso di Calendario e Promemoria che, secondo le ultime indiscrezioni, saranno maggiormente connesse tra loro.

iOS 18: app Calendario con supporto ai task

Andando più in dettaglio, secondo le ultime voci, Apple è finalmente pronta a introdurre il supporto ai task nell’app Calendario su iPhone, integrandola strettamente con l’app Promemoria ed eliminando in tal modo la necessità di aprire quest’ultima solo per aggiungere una nuova attività.

Andando più in dettaglio, toccando su un’area all’interno delle visualizzazioni Giorno, Settimana o Mese nelle versioni pre-release della nuova app Calendario viene mostrata un’opzione che richiede all’utente di impostare un promemoria o pianificare un evento. Entrambe le voci possono essere programmate dallo stesso elemento dell’interfaccia utente.

Inoltre, secondo quanto riferito, l’aggiunta di un promemoria tramite l’app Calendario offrirà opzioni per impostare un titolo e inserire una nota o un tag.

La cosa particolarmente interessante è inoltre quella che tutti i promemoria creati tramite l’applicazione Calendario compariranno anche nell’app Promemoria.

Da tenere presente che una novità analoga dovrebbe arrivare anche su macOS 15 per Mac e chiaramente è praticamente da dare per scontato che le medesime modifiche andranno a interessare pure iPadOS 18, la variante del sistema operativo mobile del colosso di Cupertino designata per iPad.