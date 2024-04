Windows 11: nuovo layout per il menu Start

Come noto, Windows 11 è un cantiere aperto: tra le novità al momento in fase di test e che Microsoft potrebbe scegliere di lanciare per tutti in futuro, una riguarda un layout inedito per il menu Start. Ha fatto la sua comparsa all’interno della build 22635.3420 del sistema operativo, disponibile per gli Insider nel canale Beta.

Un nuovo menu Start per Windows 11?

A renderlo noto per primo è stato l’utente PhantomOcean3 su X, con un post da cui abbiamo tratto lo screenshot allegato qui sotto. La griglia mostra tutte le icone delle applicazioni installate ed è visualizzata dopo aver effettuato un click sul pulsante “Tutto” (“All apps” nella versione inglese) posizionato in alto a destra.

Questo layout è simile a quelli tradizionalmente impiegati in ambito mobile sugli smartphone. Fa un uso più intelligente e ottimizzato dello spazio disponibile sullo schermo, potrebbero dunque beneficiarne soprattutto coloro attivi sui notebook. Oggi, lo ricordiamo, si limita a elencare le app in ordine alfabetico, disposte in verticale e dando vita a una lunga lista da scorrere.

Esplora file: torna il drag-and-drop

Non si tratta dell’unica novità in fase di test per Windows 11. C’è anche quella che introduce (anzi, reintroduce) il supporto al drag-and-drop nella barra dell’indirizzo di Esplora file. In questo caso, si tratta di un ritorno: la funzionalità era infatti presente in passato, fino alla rimozione con l’arrivo dell’aggiornamento Moment 4 per Windows 11 23H2.

Può tornare utile per spostare rapidamente i file da una cartella all’altra, senza bisogno di aprire la directory di destinazione, semplicemente trascinando l’elemento.

A questo proposito, chi è in possesso di un PC non proprio recente, continua a sperimentare rallentamenti e prestazioni non ottimali nell’utilizzo di Esplora file su W11. Secondo la redazione del sito Windows Latest, Microsoft è a conoscenza del problema e sta lavorando per risolverlo con una patch inclusa nei prossimi aggiornamenti.