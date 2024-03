Windows 11 KB5035942: Moment 5 per tutti

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5035942 per Windows 11 23H2 e 22H2. Non ci sono patch di sicurezza, ma gli utenti troveranno le nuove funzionalità di Moment 5, ora disponibili per tutti, quindi senza attivare l’opzione di Windows Update che velocizza la ricezione. L’azienda di Redmond ha rilasciato anche l’aggiornamento opzionale KB5035941 per Windows 10 22H2.

Moment 5 per tutti gli utenti

La distribuzione di Moment 5 è iniziata il 29 febbraio con l’update opzionale KB5034848. Microsoft ha scelto un rollout graduale sfruttando il metodo CFR (Controlled Feature Rollout), ma alcuni utenti potevano attivare l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update per forzare l’installazione.

Ora questa opzione non è più necessaria perché tutti gli utenti possono scaricare l’aggiornamento KB5035942 che include le funzionalità di Moment 5. Al termine dell’installazione le build di Windows 11 23H2 e 22H2 saranno 22631.3374 e 22621.3374, rispettivamente.

Alcune novità riguardano Copilot (non ancora disponibile in Italia). Gli utenti potranno usare l’assistente con l’account locale fino a 10 volte. Successivamente sarà necessario effettuare l’accesso con l’account Microsoft. È stato inoltre aggiunto il supporto per i plugin (al momento solo 5). Copilot può ora eseguire diverse azioni, come la modifica delle impostazioni di Windows 11.

Microsoft ha incluso anche miglioramenti per accesso vocale, assistente vocale, Windows Share (supporto per WhatsApp), Nearby Share, Casting e Snap Layouts. Sul lock screen è possibile aggiungere più contenuti oltre al meteo, tra cui le informazioni su sport, traffico e finanza. Gli altri miglioramenti sono per le aziende e riguardano Windows 365 Boot e Windows 365 Switch.

La visualizzazione di nuovi widget sul lock screen è anche la novità principale inclusa nell’aggiornamento KB5035941 per Windows 10 22H2 che porta la build a 19045.4239. È possibile inoltre aggiungere Windows Spotlight allo sfondo del desktop.