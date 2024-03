Windows 11 KB5034848 in download con le novità di Moment 5

Microsoft ha dato ufficialmente il via alla distribuzione del pacchetto KB5034848 per Windows 11 (versioni 23H2 e 22H2): è quello che introduce le nuove funzionalità contenute in Moment 5. Alcune di queste sono destinate a Copilot e alla sua integrazione nel sistema operativo, tuttavia non ancora prevista per l’Italia. Vediamo nel dettaglio come ottenerle e cosa cambia.

Moment 5 è incluso in Windows 11 KB5034848

Si tratta di un aggiornamento opzionale, dunque il download e l’installazione non sono obbligatori né forzati. Le stesse novità troveranno posto anche negli update facoltativi in arrivo a marzo e poi nel mese di aprile. Per dare il via alla procedura è sufficiente aprire l’utility Windows Update (avendo prima abilitato l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”) e verificarne la disponibilità. In alternativa, chi lo preferisce, può eseguire l’operazione manualmente passando dal portale Update Catalog.

Le novità dell’aggiornamento: focus su Copilot

Come anticipato, KB5034848 porta con sé le novità di Moment 5 e alcune di queste sono dedicate a Copilot (l’integrazione non ha ancora raggiunto l’Italia). La più importante è quella che introduce il supporto ai plugin di terze parti, così da permettere all’assistente IA di interfacciarsi con applicazioni esterne all’ecosistema dei servizi Microsoft. Come si legge sulle pagine del blog ufficiale, tra le prime supportate ci sono quelle di OpenTable, Shopify, Kayak, Instacart e Klarna.

L’IA è poi in grado di interagire direttamente con funzionalità e componenti del sistema operativo, per eseguire azioni come lo svuotamento del cestino o l’attivazione della modalità di risparmio energetico. Per approfondimenti rimandiamo all’articolo dedicato.

Si segnalano poi il debutto di Generative Erase per l’applicazione Foto (leggi i dettagli) e della rimozione dei silenzi in Clipchamp. A questo si aggiungono la possibilità di creare comandi vocali personalizzati per eseguire azioni rapidamente (anche sulle configurazioni a più monitor), miglioramenti per Affianca (Snap) nella disposizione delle finestre sul desktop, per i widget (con l’organizzazione in categorie), per la compatibilità delle applicazioni con Windows Ink (scrittura a mano libera) e per la condivisione dei file con le applicazioni di terze parti come WhatsApp, Snapchat e Instagram (presto anche Facebook Messenger).

Un altro cambiamento degno di nota è quello che interessa Windows Autopatch, che per l’utenza enterprise si fonde con Windows Update semplificando così la gestione degli aggiornamenti.

Non vedo le novità di Moment 5: perché?

Anche dopo aver installato il pacchetto KB5034848 per Windows 11 (abilitando l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update), potrebbero non comparire le novità appena descritte. La ragione è da ricercare nell’approccio adottato da Microsoft per l’attivazione delle funzionalità.