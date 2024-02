Copilot può svuotare il cestino di Windows 11

Microsoft ha modificato il post sul blog ufficiale dedicato al programma Insider e relativo a un aggiornamento rilasciato la scorsa settimana, nella sua versione di anteprima, per Windows 11. Si tratta del pacchetto KB5036078 distribuito nei canali Canary e Dev, che porta il sistema operativo alla build 26058.1000, lo stesso di cui abbiamo già scritto su queste pagine in merito ai cambiamenti che interessano il menu contestuale. Il nuovo update si concentra invece su Copilot.

Stiamo sperimentando un nuovo runtime per Copilot su Windows che ti permette di gestire più impostazioni attraverso Copilot, incluse le configurazioni dedicate all’accessibilità e di utilizzare Power Automate Desktop attraverso Copilot.

Copilot sempre più integrato in Windows 11

In breve, ora l’IA è in grado di accedere alla funzionalità Power Automate per l’automatizzazione dei processi in Excel, durante la manipolazione dei documenti PDF e per la gestione dei file (maggiori informazioni) oltre che di intervenire direttamente su alcune impostazioni della piattaforma. Ecco alcuni esempi che spiegano in quali situazioni può tornare utile.

Scrivere un’email al team per augurare a tutti un buon fine settimana;

creare un file Excel con l’elenco delle cinque montagne più alte al mondo;

rinominare tutti i PDF presenti in una cartella aggiungendo una parola alla parte finale del nome;

spostare tutti i documenti Word in un’altra cartella;

estrarre la prima pagina di un PDF.

W11 con tante nuove funzionalità IA

Più nel dettaglio, Copilot è in grado di attivare l’Assistente vocale (Narrator), i sottotitoli in tempo reale (Live captions), la modalità di risparmio energetico che estende la durata della batteria, di mostrare le reti disponibili e di svuotare il cestino per liberare spazio e molto altro ancora. È possibile chiedere all’intelligenza artificiale di:

mostrare le reti wireless disponibili;

mostrare le informazioni sul sistema, sul dispositivo o sulla memoria;

mostrare i dettagli sulla batteria;

liberare spazio nella memoria;

svuotare il cestino;

attivare il risparmio energetico;

mostrare le applicazioni aperte all’avvio;

mostrare il proprio indirizzo IP;

attivare l’Assistente vocale;

attivare l’accesso vocale;

attivare la lente di ingrandimento;

cambiare la dimensione del testo;

attivare i sottotitoli in tempo reale;

attivare la modalità a contrasto elevato;

iniziare la dettatura;

passare dal tema scuro a quello chiaro (e viceversa);

attivare o disattivare il Bluetooth;

attivare la modalità Non disturbare;

aggiungere un dispositivo;

acquisire uno screenshot;

trasmettere lo schermo a un altro monitor;

cambiare l’immagine di sfondo del desktop;

regolare il volume o impostare la modalità silenziosa;

lanciare un’applicazione;

segnalare problemi che interessano le componenti del PC;

ancorare una finestra a un bordo del desktop;

iniziare una sessione di stato attivo (Focus).

Si tratta di un’ennesima dimostrazione di come Microsoft abbia intenzione di puntare sempre di più sull’intelligenza artificiale, in particolare su Copilot, per l’evoluzione del sistema operativo. Sarà questo uno dei tratti distintivi della versione 24H2 in arrivo nella seconda metà dell’anno.