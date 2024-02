Windows 11: Moment 5 è sempre più vicino

Stando a quanto trapelato nelle scorse settimane, l’aggiornamento Moment 5 per Windows 11 dovrebbe arrivare sui PC degli utenti, nella sua incarnazione definitiva, entro fine mese, più precisamente il 27 febbraio. I tempi stringono e Microsoft accelera il passo per apportare gli ultimi ritocchi necessari, prima di dare il via alla sua distribuzione su larga scala.

Manca poco al Moment 5 di Windows 11

Ne è testimonianza il rilascio appena avvenuto di due nuovi update in anteprima, ora nelle mani degli Insider, sotto forma del pacchetto KB5034848 avvistato nel canale Release Preview. È quello che porta la versione 23H2 del sistema operativo alla build 22631 e la precedente 22H2 alla build 22621.

Quali sono le novità introdotte? C’è lo spostamento dell’icona di Copilot nell’angolo destro della barra delle applicazioni (con la contestuale disattivazione di Mostra desktop), il cambio di nome per Collegamento al telefono che diventa Dispositivi mobile, la possibilità di utilizzare lo Strumento di cattura per modificare le immagini presenti sullo smartphone Android e molto altro ancora. Per l’elenco completo rimandiamo alle pagine del blog ufficiale.

Al debutto oggi anche il February Windows Configuration Update sotto forma del pacchetto KB5035349, scaricato automaticamente da chi ha abilitato l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili” in Windows Update. In questo caso, ci sono il supporto a nuove lingue per l’accesso vocale (ora utilizzabile anche sulle configurazioni multi-monitor), miglioramenti per la condivisione nelle vicinanze e suggerimenti per l’ancoraggio delle finestre sul desktop (Snap).

Le prossime settimane saranno fondamentali per il sistema operativo di Microsoft, anche e soprattutto in relazione all’entrata in vigore in Europa del Digital Markets Act. È la normativa che imporrà ai gatekeeper (categoria in cui rientra il gruppo di Redmond) di concedere una maggiore libertà di scelta e di personalizzazione agli utenti. Questo, in termini concreti, si tradurrà nella possibilità di eliminare alcuni software preinstallati dalla piattaforma.