Windows 11 KB5034218 (Beta): novità per Snap Layout

Gli utenti coinvolti nel canale Beta del programma Insider stanno ricevendo l’aggiornamento KB5034218 di Windows 11 che porta il sistema operativo alla build 22635.3130. L’update dà il via alla fase di test per alcune novità che troveranno poi posto, più avanti, nella versione finale del sistema operativo. La prima tra quelle segnalate da Microsoft, attraverso il blog ufficiale, riguarda Snap Layouts.

Snap Layouts e altre novità per Windows 11 KB5034218

La funzionalità, nota in italiano come layout di ancoraggio per Affianca, permette di organizzare le finestre sul desktop sfruttando al meglio le dimensioni dello schermo, semplificando così l’esecuzione di più azioni in multitasking. Il miglioramento introdotto mostra suggerimenti per la disposizione istantanea e automatica delle schermate aperte: passando il mouse sui pulsanti per massimizzare o minimizzare le finestre (oppure con la scorciatoia da tastiera Win+Z) compare il box dei layout con le diverse opzioni selezionabili e le icone delle applicazioni aperte che mostrano dove saranno collocate. Di certo non una rivoluzione, ma un accorgimento che potrebbe tornare utile a molti, soprattutto a chi quotidianamente lavora su schermi di grandi dimensioni e si trova a gestire più finestre in contemporanea.

È stato poi risolto un problema relativo al menu Start che impediva ad alcuni Insider di vedere correttamente la sezione Recommended (Elementi consigliati). Altri cambiamenti introdotto riguardano le impostazioni degli widget e la correzione di bug riscontrati nelle versioni precedenti. Per l’elenco completo rimandiamo al changelog pubblicato dalla software house.

Ricordiamo che Windows 10 e Windows 11 hanno appena ricevuto gli aggiornamenti attraverso i quali Microsoft garantirà la conformità dei due sistemi operativi a quanto previsto dal Digital Markets Act, il regolamento europeo in vigore da inizio marzo che imporrà il rispetto di norme inedite a sei grandi gruppo del mondo tecnologico: ci sono anche Alphabet (la parent company di Google), Amazon, Apple, ByteDance (che controlla TikTok) e Meta (ex Facebook).