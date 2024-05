iOS 17.5: un bug fa ricomparire vecchie foto eliminate

Apple ha da poco rilasciato iOS 17.5, ovvero quello che dovrebbe essere l’ultimo update prima dell’arrivo del tanto chiacchierato e atteso iOS 18, ma stando a quanto segnalato da diversi utenti l’aggiornamento porta in dote un fastidio bug che fa ricomparire vecchie foto che erano state cancellate, in alcuni casi anni fa, nella libreria degli utenti.

iOS 17.5: un bug fa “resuscitare” vecchie foto cancellate

Dopo aver aggiornato il proprio iPhone, svariati utenti hanno riferito di aver trovato vecchie foto che avevano eliminato da anni tra le immagini contrassegnate come caricate di recente su iCloud.

Al momento, non è chiaro cosa stia effettivamente, ma considrando che alcune foto sono state apparentemente scattate anni fa, il problema non dovrebbe avere a che vedere con il ripristino delle foto cancellate di recente. Nell’app Foto di Apple, le foto e i video eliminati vengono conservati nell’album Eliminati di recente per 30 giorni, in modo che gli utenti possano recuperarli o rimuoverli definitivamente da tutti i dispositivi.

Il tutto potrebbe essere dovuto a un bug di indicizzazione, alla corruzione della libreria di foto o a un problema di sincronizzazione tra i dispositivi locali e le foto di iCloud. Un’altra possibilità è che, nel tentativo di correggere un bug di sincronizzazione delle foto che si è verificato in iOS 17.3, Apple abbia inavvertitamente causato il verificarsi di un nuovo problema di sincronizzazione che potrebbe andare a interessare i backup di iCloud.