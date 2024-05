iOS 17.5: download app da web in UE e altre novità

Apple ha rilasciato ieri iOS 17.5 per tutti gli iPhone compatibili. La principale novità per gli utenti europei riguarda il download delle app, ora consentito anche dal sito dello sviluppatore. L’azienda di Cupertino ha inoltre aggiunto il supporto per gli avvisi relativi al tracciamento indesiderato (in collaborazione con Google) e la modalità offline per Apple News+. L’aggiornamento include anche le patch di sicurezza.

Novità di iOS 17.5

Apple aveva incluso le principali modifiche in iOS 17.4, tra cui la possibilità di installare store alternativi, usare metodi di pagamento esterni e scegliere il browser predefinito. In base al Digital Markets Act (DMA), applicato in Europa dal 7 marzo, l’azienda di Cupertino deve anche consentire il sideloading delle app.

Gli sviluppatori hanno avuto accesso alla funzionalità con la beta 2. Ora tutti gli utenti europei possono scaricare le app dal sito esterno, dopo aver installato la versione stabile di iOS 17.5. Gli sviluppatori devono rispettare una serie di requisiti e pagare la famigerata Core Technology Fee.

La nuova versione del sistema operativo aggiunge inoltre la modalità offline al servizio Apple News+ (non disponibile in Italia). I contenuti delle sezioni Top Stories e Today vengono scaricati automaticamente sul dispositivo, quindi gli utenti possono leggerli in assenza di connessione cellulare e Wi-Fi.

L’ultima novità è Cross-Platform Tracking Detection. La funzionalità è stata sviluppata da Apple e Google (serve almeno Android 6.0) per avvisare gli utenti se i loro spostamenti vengono tracciati da un dispositivo Bluetooth (AirTag e simili) sconosciuto. È possibile trovarlo tramite un suono e disattivarlo.

Apple ha infine risolto 15 vulnerabilità in iOS 17.5 e iPadOS 17.5, due in iOS 16.7.8 e iPadOS 16.7.8 (una zero-day) e una in Safari 17.5.