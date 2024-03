Apple rilascia iOS 17.4 con novità per l'Europa

Apple ha rilasciato ieri sera iOS 17.4 per tutti gli iPhone compatibili. Le nuove funzionalità riguardano solo emoji e Apple Podcasts, ma ci sono importanti novità per gli utenti europei, introdotte dall’azienda di Cupertino per rispettare gli obblighi del Digital Markets Act (DMA) che verrà applicato da domani.

iOS 17.4: novità in Europa

Dopo aver installato iOS 17.4, gli utenti europei possono scaricare le app da store alternativi. Questi ultimi possono essere scaricati dal sito dello sviluppatore. Apple effettuerà alcuni controlli base in termini di privacy e sicurezza tramite un processo di autenticazione.

Gli sviluppatori dovranno aderire alle nuove regole valide solo in Europa, ma possono (solo una volta) ritornare alle regole precedenti, se non hanno mai pubblicato app su store alternativi o usato metodi di pagamento di terze parti. Quest’ultima è la seconda novità di rilievo per gli utenti europei.

iOS 17.4 mostra inoltre una schermata per la scelta del browser predefinito (come su Android) con 12 alternative a Safari in ordine casuale. Con la nuova versione del sistema operativo è stato aggiunto anche il supporto per i motori di rendering di terze parti. Quindi Mozilla può usare Gecko per Firefox, mentre Google può usare Blink per Chrome, invece di WebKit. Il motore di rendering di Safari verrà usato sempre per le web app.

Infine, iOS 17.4 permette finalmente alle app di pagamento di accedere al chip NFC per sfruttare la modalità contactless (finora esclusiva di Apple Pay). Tutte le suddette novità non riguardano iPadOS 17.4 perché questo sistema operativo non è un “Core Service Platform“, ovvero non ha un market share dominante in Europa.

iOS 17.4: novità per tutti

Apple ha incluso alcune novità per tutti gli utenti. L’app Podcasts supporta le trascrizioni degli episodi con testo evidenziato in sincronizzazione con l’audio (al momento solo in inglese, francese, tedesco e spagnolo).

Sono state anche aggiunte oltre 100 nuove emoji in base all’aggiornamento Unicode 15.1. Infine, iMessage supporta il protocollo crittografico PQ3.