Android 15 Beta 2 e Wear OS 5 DP: tutte le novità

Dopo aver annunciato numerose funzionalità IA, l’azienda di Mountain View ha svelato le novità di Android 15 Beta 2 durante la conferenza Google I/O 2024, tra cui Private Space e Theft Detection Lock. Debutta inoltre la Developer Preview (DP) di Wear OS 5 che migliora le prestazioni e riduce i consumi.

Android 15 Beta 2

Molte novità incluse in Android 15 Beta 2 riguardano sicurezza e privacy. Private Space consente di creare sul dispositivo uno spazio in cui inserire le app più sensibili, come quelle bancarie. Si tratta in pratica di una “cassaforte digitale” isolata dal resto delle app che usa un profilo utente separato.

Theft Detection Lock sfrutta invece l’intelligenza artificiale e i sensori integrati nel dispositivo per rilevare movimenti bruschi (ad esempio quando un ladro strappa lo smartphone dalle mani dell’utente). Viene quindi automaticamente attivato il blocco dello schermo.

In Android 15 Beta 2 è stato inoltre aggiunto il supporto per le GPU più moderne e la decodifica software dei video AV1 tramite il decoder dav1d di VideoLAN (per i dispositivi che non supportano la decodifica hardware). Diversi miglioramenti riguardano prestazioni, multitasking e autonomia.

Google ha infine comunicato che Android 15 Beta 1 può essere installato anche sui dispositivi di Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, Vivo e Xiaomi.

Wear OS 5 Developer Preview

Durante la conferenza Google I/O 2024 è stata annunciata la Developer Preview di Wear OS 5. La nuova versione del sistema operativo, basata su Android 14, migliora le prestazioni nel tracciamento delle attività sportive, consumando fino al 20% in meno rispetto a Wear OS 4.

Altre novità di rilievo riguardano le watch face (quadranti) degli smartwatch. Sfruttando il formato introdotto con Wear OS 4, gli sviluppatori possono ora creare watch face con più informazioni. Ad esempio, quella del meteo può mostrare le condizioni attuali e future, temperatura, indice UV e probabilità di pioggia.

Wear OS 5 supporta inoltre più metriche relative alla corsa, tra cui il tempo di contatto con il terreno, la lunghezza del passo e l’oscillazione verticale.