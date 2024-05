Android: arriva il blocco automatico in caso di furto dello smartphone

Durante la conferenza per sviluppatori Google I/O 2024, Google ha presentato una soluzione innovativa: il Blocco per il rilevamento dei furti su Android. La nuova funzione, alimentata dall’intelligenza artificiale, è pensata per proteggere gli utenti da questa crescente minaccia, bloccando automaticamente il dispositivo quando rileva un movimento comunemente associato al furto.

In questo modo, gli utenti Android potranno sentirsi più sicuri, sapendo che i loro dispositivi sono dotati di un ulteriore livello di protezione contro i malintenzionati.

Protezione dei dati personali in caso di furto

I ladri possono accedere a una grande quantità di informazioni personali in quel breve lasso di tempo successivo al furto del dispositivo. Ogni istante è cruciale per salvaguardare la privacy degli utenti. Google spiega: “Se viene rilevato un movimento comunemente associato al furto, lo schermo del telefono si blocca rapidamente, impedendo ai ladri di accedere facilmente ai dati“.

Un esempio di questo tipo di attivazione potrebbe essere un dispositivo che improvvisamente inizia a muoversi rapidamente nella direzione opposta rispetto a quella dell’utente.

Oltre al Blocco per il rilevamento dei furti, Google sta introducendo una funzione di blocco del dispositivo offline, progettata per proteggere il dispositivo se viene intenzionalmente disconnesso dalla rete. Questo tipo di funzione viene attivata, ad esempio, se il telefono non viene autenticato ripetutamente, rendendo più difficile per i malintenzionati aggirare le misure di sicurezza.

Protezione contro il reset di fabbrica non autorizzato

Il futuro aggiornamento di Android includerà anche una funzione che renderà più difficile per i ladri effettuare un reset di fabbrica del dispositivo da remoto. Google spiega: “Con questo aggiornamento, se un ladro forza il reset del dispositivo rubato, non è in grado di configurarlo nuovamente senza conoscere le credenziali del dispositivo o dell’account Google“. Questa misura riduce gli incentivi al furto di telefoni, rendendo i dispositivi rubati invendibili.

Autenticazione biometrica per modificare le informazioni sensibili

Per aumentare ulteriormente la sicurezza, l’autenticazione biometrica sarà necessaria per modificare le informazioni sensibili quando il dispositivo viene connesso da un luogo non sicuro. Questa funzione aggiunge un ulteriore livello di protezione, garantendo che solo l’utente legittimo possa accedere e modificare i dati personali.