Apple anticipa alcune novità di iOS 18 prima del WWDC 2024

In attesa della conferenza annuale del WWDC, che quest’anno si terrà dal 10 a 14 giugno, Apple ha anticipato alcune delle novità che caratterizzeranno iOS 18, atteso per la presentazione proprio in concomitanza dell’evento. Si tratta di interessanti funzionalità che riguardano l’implementazione dell’intelligenza artificiale per rendere più accessibile l’utilizzo dei dispositivi della mela a utenti affetti da disabilità.

iOS 18: novità per agevolare l’uso dell’interfaccia gli utenti con disabilità

Tra le nuove funzionalità, iOS 18 potrà integrare il tracciamento oculare per controllare l’interfaccia grazie all’intelligenza artificiale. Si tratta di un sistema che, tramite la fotocamera anteriore, sarà in grado di seguire il movimento degli occhi per permettere di navigare tra i menù. Questa caratteristica, già vista su macOS, è in grado di calibrarsi proprio tramite la fotocamera frontale, permettendo di usare l’interfaccia sia del telefono che delle app installate, oltre che fruire delle funzionalità relative, come il richiamo di elementi e altri gesti che solitamente vengono usati con le dita.

C’è anche una novità pensata per migliorare l’accessibilità dei suoni, che prende il nome di Music Haptics. Fa uso del Taptic Engine installato sugli iPhone, per riprodurre vibrazioni, tap e texture basandosi sul ritmo della musica riprodotta. Come specificato dalla casa di Cupertino, Haptics è già in grado di funzionare con milioni di brani presenti nel catalogo e saranno disponibili API che permetteranno agli sviluppatori di integrarla in applicativi di terze parti.

Un’altra novità del genere che troveremo su iOS 18 è Vocal Shortcuts, con cui gli utenti potranno assegnare delle espressioni vocali personalizzate per avviare app, eseguire comandi e altro. Si tratta di una funzione pensata per coloro che sono affetti da patologie interessano il linguaggio. Grazie all’uso dell’apprendimento automatico, sarà possibile riconoscere con precisione qualsiasi tipologia di espressione associata a un determinato comando o azione.

Le ultime novità riguardano invece CarPlay: verrà introdotto il controllo vocale per utilizzare interfaccia e app con la propria voce, il riconoscimento dei suoni invece permetterà alle persone con problemi all’udito di comunicare avvisi relativi a situazioni nelle vicinanze, come un’automobile che suona il clacson o una sirena, mentre infine i filtri colore compenseranno i problemi visivi derivati da condizioni come il daltonismo.

Non resta che attendere per conoscere ulteriori novità della nuova versione di iOS 18 destinata ai dispositivo mobili Apple.