Windows 11 e 10: aggiornamenti per rispettare il DMA

A metà novembre 2023, Microsoft aveva annunciato le modifiche necessarie per rispettare il Digital Markets Act (DMA) in Europa. Questi cambiamenti sono stati inclusi negli aggiornamenti preliminari rilasciati ieri sera, ovvero KB5034204 per Windows 11 23H2/22H2 e KB5034203 per Windows 10 22H2.

Gli update preliminari non includono patch di sicurezza e pertanto non vengono installati automaticamente quando l’utente clicca sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update. È possibile quindi attendere la distribuzione degli update cumulativi del 13 febbraio.

Gli aggiornamenti KB5034204 per Windows 11 23H2/22H2 e KB5034203 per Windows 10 22H2 condividono le modifiche introdotte da Microsoft per rispettare il DMA che verrà applicato dal 7 marzo. Gli utenti europei potranno rimuovere tutte le app preinstallate, tra cui Edge, Fotocamera, Cortana e Foto. Inoltre, la ricerca web verrà separata da Bing, quindi sarà possibile effettuare ricerche con altri browser.

Il sistema operativo rispetterà la scelta dell’utente per le app predefinite, ovvero quelle usate quando viene cliccato su un link o aperto un file. Alcune app Microsoft (non è noto quali) verranno ancora aperte in Edge, ma non è chiaro cosa succede se il browser è stato disinstallato.

L’azienda di Redmond chiederà infine agli utenti se vogliono sincronizzare l’account Microsoft, in modo da accedere ai dati anche da altri dispositivi o software Microsoft. Ciò consentirà di ripristinare impostazioni, app, password e altri dati sul nuovo dispositivo. La condivisione dei dati tra Bing, Edge e Advertising dovrebbe essere possibile, in quanto i tre servizi verranno probabilmente esclusi dall’elenco dei Core Platform Service.

Gli aggiornamenti KB5034204 e KB5034203 includono numerosi bug fix. Per Windows 10 22H2 c’è anche una nuova funzionalità. È possibile visualizzare sul lock screen le condizioni meteo in tempo reale.