Addio a Microsoft Publisher dopo più di 30 anni

Dopo oltre 30 anni di onorata attività, Publisher si avvia al capolinea: nell’ottobre 2026 sarà abbandonato e da allora non farà più parte del pacchetto Microsoft 365, né verranno più pubblicati aggiornamenti per chi è in possesso di una licenza perpetua. L’annuncio è giunto direttamente dal gruppo di Redmond, attraverso le pagine del supporto ufficiale, con un comunicato che giustifica la decisione con l’esigenza di evolvere la propria offerta per andare incontro alle nuove esigenze degli utenti.

Publisher, un ramo secco tagliato da Microsoft

La società afferma che, già oggi, alcune operazioni storicamente associate al software, come la creazione dei template, delle etichette, dei calendari personalizzati e dei biglietti da visita, possono essere svolte senza difficoltà con altre applicazioni della suite, ad esempio con Word, PowerPoint, Create e Designer. Di fatto, è palese la volontà di forzare il passaggio alle alternative dell’azienda che, di recente, hanno visto l’implementazione di funzionalità IA avanzate, dall’assistente Copilot all’impiego dei modelli di OpenAI (GPT e DALL·E).

Gli utenti potranno comunque continuare a fare affidamento su Publisher e sugli strumenti con i quali hanno familiarità almeno per altri due anni e mezzo, fino all’ottobre 2026 come già scritto. La scadenza è la stessa che vedrà terminare il periodo del supporto garantito per Office LTSC 2021.

La prima versione risale al 1991

Un po’ di storia. La prima versione del programma risale al lontano 1991, un’altra era dell’informatica. Spulciando nel vasto archivio di YouTube abbiamo trovato uno spot TV dell’epoca, in italiano, che ne promuoveva la vendita in edicola come software stand-alone per la creazione di cataloghi, volantini, biglietti di auguri come esperti grafici , con strumenti per l’impaginazione alla portata di tutti . Il prezzo? 89.000 lire, ovviamente su floppy disk. Che tempi.

L’apertura e la gestione del formato proprietario .PUB di Publisher sono ormai da lungo tempo supportate da LibreOffice con l’applicativo Draw e da CorelDRAW.