LibreOffice 24.2 in download: le novità della suite

È da segnalare oggi un piccolo grande cambiamento per LibreOffice, il pacchetto di software per la produttività gratuito e open source, supportato da volontari e pubblicato da The Document Foundation: la suite passa dalla precedente release 7.6.4 alla nuova 24.2 (più precisamente LibreOffice 24.2 Community) appena resa disponibile, adottando un nuovo schema di numerazione, come anticipato nell’estate scorsa: ANNO.MESE .

LibreOffice 24.2: le novità di questa versione

Un accorgimento che, secondo i responsabili del progetto, renderà più semplice tenere traccia degli aggiornamenti rilasciati e faciliterà, per gli utenti, la verifica della versione installata. Per il download di LibreOffice 24.2 rimandiamo al sito ufficiale dove è possibile trovare le edizioni per Windows (Intel, AMD, ARM), macOS (Apple Silicon e Intel) e Linux.

Non mancano ovviamente novità dal punto di vista delle funzionalità. Ad esempio, Save AutoRecovery è ora abilitata di default e crea automaticamente copie di backup, è stata migliorata la NotebookBar così da andare incontro a chi è abituato all’interfaccia di Microsoft Office e l’elenco per l’inserimento dei caratteri speciali mostra una descrizione degli elementi. Di seguito, invece, un estratto dai changelog relativi ai singoli software che compongono la suite: per tutti i dettagli rimandiamo alla documentazione dedicata.

Writer

È possibile utilizzare stili diversi nei commenti;

migliorato il supporto al floating delle tabelle.

Calc

Aggiunto un nuovo campo di ricerca al deck laterale delle funzioni;

il formato del numero scientifico è supportato e salvato in ODF;

riga e colonna della cella attiva sono evidenziate.

Impress, Draw

La voce Presenter Console è stata spostata in Slide Show Settings;

miglioramenti vari ai template.

Sono da segnalare interventi anche per quanto riguarda accessibilità (gestione del mouse, posizionamento delle finestre di dialogo e compatibilità da screen reader) e sicurezza (indicatore di solidità delle password per il comando Save with Password, crittografia ODF e maggiore trasparenza per le macro).

A confezionare LibreOffice 24.2 hanno contribuito 166 collaboratori e 159 volontari. La suite è disponibile in 120 lingue e offre strumenti dedicati alla migrazione da Microsoft Office.