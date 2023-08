Il nuovo LibreOffice 7.6 è in download: le novità

È disponibile da oggi LibreOffice 7.6, la nuova versione della suite libera per la produttività su piattaforme desktop. The Document Foundation, che cura il progetto, sottolinea che si tratta dell’ultima major release basata sullo schema storico di numerazione: con il nuovo anno si passerà a un altro metodo, che prenderà come riferimento il calendario. In altre parole, a febbraio 2024 arriverà LibreOffice 2024.02.

Le novità della suite LibreOffice 7.6

Diamo uno sguardo al comunicato che abbiamo ricevuto in redazione per passare in rassegna le novità introdotte da questo aggiornamento. Qui sotto un video che ne illustra le principali.

Dopo dodici anni e cinque cicli di rilascio (pulizia del codice, refactoring del codice, perfezionamento dell’interfaccia utente, estensione a nuove piattaforme hardware e software e ottimizzazione dell’interoperabilità con OOXML per supportare gli utenti) è sempre più difficile sviluppare funzionalità completamente nuove, quindi la maggior parte di esse sono perfezionamenti o miglioramenti di quelle esistenti.

Generali

Supporto per lo zoom quando si usa il touchpad nella vista principale;

supporto per i temi dei documenti e per l’importazione e l’esportazione delle definizioni dei temi per documenti ODF e OOXML;

molti miglioramenti nella gestione dei caratteri, in particolare per le scritture da destra a sinistra, CJK e altri alfabeti asiatici.

Writer

Nuova procedura guidata per il numero di pagina nel menu Inserisci, per un facile inserimento in un solo passaggio del numero di pagina nell’intestazione/piè di pagina;

il menu a tendina Stile Paragrafo nella barra degli strumenti Formattazione mostra l’elenco degli stili utilizzati nel documento, anziché l’elenco completo degli stili disponibili;

le tabelle delle figure possono essere generate in modo più flessibile in base agli stili di paragrafo e non solo in base alle categorie o ai nomi degli oggetti;

le voci della Bibliografia possono essere modificate direttamente da una tabella bibliografica e i segni di bibliografia rimandano per impostazione predefinita alla riga corrispondente di una tabella bibliografica;

evidenziazione degli stili di paragrafo e di carattere utilizzati e formattazione diretta del testo;

controllo delle frasi, sono ora accettate le voci di dizionario multiparola di Hunspell e dei dizionari personalizzati.

Calc

Formato dei numeri, il “?” è ora supportato quando si esporta in ODF per rappresentare una cifra intera, sostituito da uno zero non significativo, e vengono accettati i decimali per i formati in secondi senza troncamento come [SS].00;

i fogli di calcolo copiati in un altro documento mantengono l’area di stampa definita dall’utente;

le impostazioni del risolutore vengono salvate con i documenti e gli stili di pagina vengono esportati anche se non vengono utilizzati;

supporto per gli stili di disegno per le forme e i commenti, compreso uno stile dedicato ai commenti che consente di personalizzare l’aspetto predefinito e la formattazione del testo dei nuovi commenti;

nuovo layout compatto per le tabelle pivot;

supporto del filtro automatico per l’ordinamento per colore, che utilizza i colori impostati dal formato numero;

la finestra di dialogo Importa testo (come file CSV o come testo non formattato) ha una nuova opzione per non rilevare i numeri in notazione scientifica (solo se “Rileva numeri speciali” è disattivato).

Impress & Draw

Nuovo pannello di navigazione per passare da una diapositiva all’altra durante la visualizzazione di una presentazione (l’opzione si attiva selezionando una casella di controllo in Impostazioni presentazione);

gli oggetti vengono elencati nel Navigatore in ordine crescente, con l’oggetto più in alto in cima all’elenco;

supporto per le annotazioni di testo libero nell’importazione di PDFium e supporto per le annotazioni ink, testo libero e poligoni/polilinee nell’esportazione di PDFium;

modificato l’algoritmo di adattamento automatico del testo in modo simile a MS Office, la scalatura del testo ora separa la scalatura per lo spazio (paragrafo e riga) e la scalatura dei caratteri, dove la scalatura dello spazio può essere del 100%, 90% e 80%, mentre la scalatura dei caratteri è arrotondata alla dimensione del punto più vicina. La spaziatura orizzontale (punti, rientri) non viene più scalata;

diversi miglioramenti alla gestione dei font per le lingue CJK e araba.

A contribuire alle nuove funzionalità sono stati 148 collaboratori. Chi lo desidera, può già scaricare e installare la nuova versione 7.6 della suite LibreOffice, direttamente dalla pagine del sito ufficiale. Le edizioni disponibili sono quelle per computer con sistema operativo Windows, macOS (Intel o Apple Silicon) e Linux.