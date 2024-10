TigerVNC 1.14.1: bugfix e miglioramenti nell'ultimo aggiornamento

TigerVNC è un software per il desktop remoto, lanciato come fork di TightVNC 2009 originariamente anche per Windows e macOS, ma attualmente disponibile soltanto per Linux, poiché i server per gli altri sistemi operativi non sono più mantenuti. A differenza di TightVNC, aggiunge la crittografia per il sistema operativo e permette i trasferimenti file, concentrandosi sulle prestazioni e il controllo in remoto dei dispositivi.

L’ultimo aggiornamento del software, vale a dire la versione 1.14.1, risolve diverse problematiche, introducendo anche dei miglioramenti.

TigerVNC 1.14.1: tutti i cambiamenti dell’ultimo aggiornamento del software di dekstop remoto per Linux

TigerVNC 1.14.1 può adesso gestire VncAuth per impostazione predefinita con il visualizzatore nativo, cosa non possibile con le precedenti versioni. L’accelerazione grafica può ora anche essere facilmente disabilitata attraverso il file di configurazione “vncserver”, nel caso in cui creasse dei problemi, così come per altre opzioni configurabili alla stessa maniera. Viene poi ripristinato il comando “vncpasswd”, non funzionante nella versione passata, permettendo agli utenti di aggiornare senza alcun problema le loro password.

Il software è ora in grado di supportare correttamente i file password contenenti più password, ripristinando anche questa funzionalità. Viene anche ristabilita la compatibilità con i server RealVNC, in modo da assicurare una corretta procedura di connessione.

Gli utenti che su TigerVNC fanno uso di “x0vncserver” potranno finalmente utilizzare correttamente il cursore del mouse, il quale era precedentemente afflitto da un bug che ne causava il saltellamento nell’angolo in alto a sinistra dell’interfaccia, risolvendo in questo modo un fastidioso problema. Vengono infine risolti crash causati dalla codifica H264, per migliorare ulteriormente la stabilità e offrire un’esperienza più solida.

Tutte le informazioni per quanto riguarda il nuovo aggiornamento del software di desktop remoto, sono consultabili nel dettaglio nella lista completa dei cambiamenti disponibile su GitHub, mentre è possibile scaricare la nuova versione di TigerVNC dal sito di SourceForge.