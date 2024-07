Excel: ulteriori miglioramenti per la versione online

A giungo scorso, Microsoft ha annunciato l’implementazione di alcuni importanti miglioramenti per Excel, anche per la versione Web. A quanto pare, però, le novità non sono terminate. Infatti, nelle scorse ore il colosso di Redmond ha fatto sapere di aver implementato altri miglioramenti.

Excel: altre novità per la versione Web

Microsoft ha infatti comunicato di aver implementato le anteprime ipertestuali. Adesso, dunque, se un foglio di calcolo in Excel online ha un collegamento a un sito Web o un collegamento a una posizione interna, è possibile spostare il cursore sul collegamento e ottenere alcune opzioni per copiarlo, modificarlo o rimuoverlo. Alcuni link mostreranno anche una miniatura di anteprima, in modo da poter vedere cosa c’è su quella pagina senza doverla visitare.

Viene altresì semplificato il processo per rinominare i fogli di calcolo. Ora, tutto ciò che occorre fare è portare il cursore sul tag del foglio, fare doppio clic su di esso e rinominarlo. La novità elimina il metodo disponibile con la vecchia versione Web di Excel, che implicava il dover passare attraverso una serie di tediosi passaggi.

Il menu dei file in Excel sul web ha ora una nuova opzione “Apri file da questo dispositivo”. Puoi usarlo per caricare un file Excel dal tuo PC al tuo account OneDrive e poi lavorarci usando l’edizione Web di Excel.

Altri miglioramenti aggiunti sono la possibilità di regolare facilmente lo zoom della barra di stato, nuove scorciatoie da tastiera per un accesso più rapido e la possibilità di ottenere feedback e supporto con un clic.