Excel: le nuove funzioni TRANSLATE e DETECTLANGUAGE

Al debutto due nuove funzioni di Excel, sotto forma di anteprima e riservate ai client per Windows e macOS: si tratta di TRANSLATE e di DETECTLANGUAGE. Come si può intuire già dai nomi, sono entrambe dedicate alla traduzione.

Le funzioni TRANSLATE e DETECTLANGUAGE di Excel

Microsoft lo ha reso noto con un post indirizzato agli Insider coinvolti nella fase di test, chiedendo la loro collaborazione con l’obiettivo di raccogliere i feedback necessari ad apportare miglioramenti e correzioni, in vista di una distribuzione su larga scala.

Il funzionamento è ben spiegato dalle due animazioni riportate qui sotto. La prima è TRANSLATE e, come si può facilmente immaginare, si occupa di effettuare la traduzione da una lingua all’altra (sono in totale oltre 100 quelle supportate). È necessario specificare il testo da convertire, la lingua di origine e quella di destinazione.

La seconda, DETECTLANGUAGE, è invece in grado di identificare la lingua del testo inserito, sfruttando le capacità di Microsoft Translation Services, mostrandola in output. Ad esempio, per Hola mundo restituisce es (spagnolo).

La disponibilità è prevista, in un primo momento, solo per le versioni beta di Excel, più precisamente dalle release 2407 (build 16.0.17808.20000) su Windows e 16.87 (build 24062430) su macOS. Se anche in seguito all’aggiornamento, il supporto alle nuove funzioni non dovesse comparire, la responsabilità sarebbe da ricercare nel rollout graduale adottato da Microsoft.

Arrivano i checkbox

Un altro post sul blog ufficiale conferma poi l’aggiunta di un pulsante per includere i checkbox (caselle di controllo) all’interno dei fogli di calcolo.

In questo caso, il rollout interessa fin da subito i client su Windows e macOS (nelle loro release finali). Dovrebbe raggiungere presto anche le applicazioni Android, iOS e iPadOS, oltre alla versione accessibile dal Web, indicativamente entro la fine del mese di luglio.