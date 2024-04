Excel riconosce la scrittura a mano libera

Anche su Excel è possibile interagire per il riempimento delle celle con la scrittura a mano libera, lasciando che sia poi il software a occuparsi della conversione. È merito dello strumento Ink to Text Pen, già visto in azione nei mesi scorsi nelle versioni Windows di Word, OneNote e PowerPoint, ora disponibile anche per i fogli elettronici.

Scrittura a mano libera su Excel grazie a Ink to Text Pen

A darne l’annuncio è stato Mark Rideout, Product Manager del team Office AI, con un post comparso sulle pagine del blog ufficiale. È bene specificare che, al momento, la novità risulta accessibile solo dagli utenti che fanno parte del programma Insider, coinvolti dunque nella fase di test. Più avanti, una volta raccolti i feedback necessari e apportate le dovute correzioni, sarà posta nelle mani di tutti.

Il pennino può essere impiegato anche per agire con le gesture sulle celle, ad esempio per selezionarle (come mostrato nell’immagine qui sotto) o per eliminarne il contenuto (semplicemente scarabocchiandole).

Secondo quanto affermato da Microsoft, lo strumento Ink to Text Pen in Excel può tornare utile per velocizzare alcune operazioni durante l’attività quotidiana.

C’è un problema noto, dopotutto la funzionalità è ancora ferma alla fase di test. È quello che potrebbe causare anomalie nei fogli elettronici con riquadri bloccati.

Gli unici requisiti richiesti per metterla alla prova sono la già citata iscrizione al programma Insider e la versione 23H2 di Windows 11 con aggiornamento KB5031455 (o successivo), oltre ovviamente all’accoppiata touchscreen-pennino.

Tra le altre novità introdotte di recente da Microsoft in Excel ricordiamo quella battezzata Check Performance. Può tornare utile per ottimizzare le prestazioni dei documenti, in particolare quelli di grandi dimensioni, intervenendo sulle informazioni di formattazione e sui metadati ritenuti non più necessari. Per saperne di più rimandiamo all’articolo dedicato che abbiamo pubblicato su queste pagine nelle scorse settimane.