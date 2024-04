Excel, Check Performance: cos'è e come funziona

Già avvistata a partire dallo scorso mese di settembre all’interno della versione Web dell’applicazione, la funzionalità Check Performance fa ora il suo debutto ufficiale anche nell’edizione Windows di Excel, seppur al momento sotto forma di anteprima. Va specificato che il rollout interessa inizialmente solo la release Beta riservata ai partecipanti del programma Insider. Come si può intuire già dal nome, può tornare utile per ottimizzare le prestazioni dei fogli di lavoro, soprattutto quelli più grandi e pesanti, intervenendo sulle informazioni di formattazione e su altri metadati non più necessari, rimuovendoli e riducendo così l’impatto sulle risorse di sistema.

Check Performance disponibile per Excel su Windows

Più nello specifico, come si legge nel post di presentazione condiviso dalla software house e firmato da Prash Shirolkar (Product Manager del team), si occupa di identificare in modo del tutto automatico le celle che non contengono alcun dato, ma per le quali risultano ancora impostate le vecchie regole di formattazione. In caso di anomalia rilevata, mostra un avviso nella parte superiore dell’interfaccia, come mostrato a sinistra nell’immagine qui sotto. Sarà sufficiente un click per dare il via all’operazione di pulizia. In alternativa è possibile richiamare lo strumento con un click sull’apposito pulsante.

Nel dettaglio, la funzionalità offre due opzioni tra le quali scegliere. La prima è quella che ottimizza un singolo foglio, la seconda invece agisce sull’intero file in un solo colpo.

Come già anticipato nell’apertura di questo articolo, Check Performance è disponibile a partire da oggi nell’edizione Windows di Excel, dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento rilasciato attraverso il canale Beta di M365, in anteprima agli Insider (versione 2312, build 17126.20004). Più avanti, una volta conclusa la necessaria fase di test, raccolti i feedback e apportate le dovute correzioni, sarà distribuita a tutti. Come precisato da Microsoft, l’utilizzo dello strumento potrebbe causare alcuni cambiamenti nell’aspetto del foglio di lavoro.