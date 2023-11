Bing Chat ha una nuova opzione per gli utenti di Excel

Bing Chat è un agente conversazionale molto completo che possiede anche funzionalità insospettabili. In particolare, il chatbot di Microsoft è in grado di generare grafici e tabelle per organizzare i dati. Questa funzionalità è stata introdotta a maggio, ma è stata recentemente migliorata.

È chiaro come Microsoft voglia integrare i suoi vari prodotti tra loro. Un esempio è l’interazione tra Excel e Bing Chat. Il chatbot, infatti, può creare tabelle con i dati e trasferirle nel programma di fogli di calcolo con un solo clic. Questa opzione, che non c’è in ChatGPT, facilita il lavoro degli utenti che usano entrambi gli strumenti per gestire i dati.

Bing Chat: come si esportano le tabelle in Excel

Per sfruttare questa funzione, è necessario utilizzare la versione Web di Bing Chat. Il pulsante Excel purtroppo, non è disponibile nell’applicazione mobile o nel riquadro Bing del browser Edge. Ecco come fare:

Accedere a Bing Chat dal browser.

Chiedere al chatbot di generare una tabella.

Inoltre, si possono verificare facilmente le fonti cliccando sui link forniti da Bing. È anche possibile suggerire i link al chatbot, in modo che possa prelevare i dati direttamente da essi. Una volta generata la tabella:

Fare clic sull’icona Modifica in Excel che appare nell’angolo in alto a destra.

Bing aprirà automaticamente la versione Web del foglio di calcolo e importerà i dati.

In questo modo, si avrà tutto il tempo per rielaborare i dati ed effettuare calcoli comodamente dall’applicazione. È anche possibile scaricare il foglio di calcolo e aprirlo nell’applicazione desktop Excel.

I just noticed that Bing Chat AI has a great new feature unavailable on ChatGPT. There's now an Excel integration to export data with a single click. I'll show you how to use it easily: pic.twitter.com/ni1IbEcFck — Paul Couvert (@itsPaulAi) November 1, 2023

Bing Chat: attenzione ai link dannosi nelle conversazioni

Esportare le tabelle direttamente in Excel è sicuramente una buona notizia per chi utilizza questo strumento, tuttavia bisogna sempre fare attenzione perché Bing Chat non è una garanzia di sicurezza. Malwarebytes, infatti, ha rivelato che Bing Chat può inserire link pericolosi nelle sue conversazioni.

Si tratta di annunci ingannevoli che inducono a scaricare malware. Questo succede perché il chatbot di Microsoft mostra le fonti che ha usato per dare la sua risposta. E alcune di queste fonti possono essere dannose. Quando un utente passa con il mouse su un link, è possibile che venga visualizzata una pubblicità prima del risultato organico.

Questi link sono annunci fraudolenti che sembrano fonti affidabili. Hanno una piccola etichetta “annuncio”, ma sono posizionati in modo da attirare l’attenzione. Se gli utenti ci cliccano su, vengono portati a un sito che verifica se sono bot o esperti di cybersicurezza (che usano una sandbox). Se superano il controllo, vengono mandati a un altro sito che imita il sito ufficiale. Lì vengono spinti a scaricare un falso programma di installazione, che infetta il loro computer con un malware.