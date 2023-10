Excel per il web sostituisce il pulsante Automatizza un'attività

Microsoft non smette di aggiornare e arricchire il suo software per fogli di calcolo Excel. L’ultima novità riguarda la versione web di Excel, che ora presenta il nuovo pulsante “Automatizza lavoro” al posto del precedente “Automatizza un’attività”.

Non si tratta di una semplice modifica delle etichette dei pulsanti. Il post sul blog ufficiale di Excel spiega che il nuovo pulsante “Automatizza lavoro” permette agli utenti dell’applicazione di sfruttare le funzionalità di Power Automate, la piattaforma di automazione di Microsoft. In pratica, questo pulsante offre agli utenti la possibilità di usare dei modelli già pronti che dovrebbero facilitare e velocizzare il completamento di alcune attività.

Ecco un esempio di come il nuovo pulsante Automatizza lavoro possa essere utilizzato in Excel per il web:

Per esempio, è possibile usare il modello “Monitoraggio delle e-mail in arrivo a un alias in un foglio di lavoro di Excel” per raccogliere automaticamente i feedback dei clienti dalle e-mail e salvarli in un foglio di lavoro di Excel per il Webe. Questo modello permette di avere una visione d’insieme dei feedback dei clienti in un unico posto, rendendo più facile rispondere alle esigenze dei clienti e migliorarne la soddisfazione.

Al momento, il nuovo pulsante Automatizza lavoro è disponibile solo per la versione web di Excel e per l’utilizzo da parte dei clienti Business ed Education di Microsoft 365. Tuttavia, il blog afferma che in futuro la funzione sarà aggiunta alle versioni Windows e Mac di Excel.

Excel compie 38 anni e si rinnova con Python e il completamento automatico

E proprio qualche giorno fa, Excel ha “spento” 38 candeline. La prima versione di Excel è stata lanciata nel 1985 e da allora ha subito numerose modifiche e miglioramenti. Una delle novità più recenti è stata l’introduzione del supporto per Python, il popolare linguaggio di programmazione, in agosto. Questo ha permesso agli utenti di Excel di creare script, analizzare dati e automatizzare processi usando Python. Inoltre, Microsoft ha anche rilasciato un editor Python sperimentale per Excel, che offre un ambiente integrato per scrivere e testare il codice Python.

Ma le innovazioni di Excel non si fermano qui. Recentemente, infatti, Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità per le app Excel su iOS, Android e Mac per i membri di Microsoft 365 Insider. Si tratta del completamento automatico degli elenchi a discesa, che consente agli utenti di inserire facilmente i dati in una cella scegliendo tra una lista di opzioni predefinite. Questa funzionalità può essere molto utile per risparmiare tempo e ridurre gli errori di digitazione.