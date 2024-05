Google Play Libri lancia le anteprime degli audiolibri su YouTube

Google Play Libri si rinnova con una serie di aggiornamenti pensati per soddisfare le esigenze di lettori di tutte le età. Dalle anteprime gratuite degli audiolibri su YouTube alle nuove funzionalità dedicate ai più piccoli, l’app si arricchisce di contenuti e strumenti per rendere l’esperienza di lettura ancora più coinvolgente e stimolante.

Un canale YouTube per scoprire nuovi audiolibri

La novità più interessante tra quelle annunciate da Google è senza dubbio la creazione di un canale YouTube interamente dedicato alle anteprime gratuite degli audiolibri. Migliaia di estratti, della durata di una o due ore, sono già disponibili per permettere agli utenti di scoprire nuovi titoli e autori prima di procedere all’acquisto.

La scheda “In arrivo” per rimanere sempre aggiornati

L’app Play Libri per Android si arricchisce di una nuova scheda chiamata “In arrivo“, pensata per tenere traccia delle prossime uscite e dei preordini effettuati. Grazie a un calendario intuitivo, sarà possibile filtrare i contenuti in base alla serie o all’autore preferito, per non perdersi nessuna novità.

Ebook di saggistica per ragazzi con l’opzione di lettura e ascolto

Per avvicinare i più giovani alla lettura, Google Play Libri ha ampliato la sua collezione con oltre 300 ebook di saggistica per ragazzi. La particolarità di questi titoli è la presenza dell’opzione di lettura e ascolto, che permette ai bambini di seguire la narrazione mentre il libro viene letto ad alta voce, favorendo l’apprendimento e la comprensione dei testi.

Premi per la lettura: un gioco per incentivare i più piccoli

Leggere diventa un gioco grazie ai “Premi per la lettura“, una nuova funzionalità introdotta nell’app Play Libri per Android e in Google Kids Space. Ogni volta che i bambini raggiungono un obiettivo o un traguardo di lettura, ricevono degli adesivi digitali come ricompensa, visibili nella barra degli strumenti di Kid Reader. Un modo divertente e interattivo per incentivare l’amore per i libri fin dalla tenera età.