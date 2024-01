Microsoft Excel: tabelle pivot anche su iPad

Microsoft Excel continua ad evolversi e a diventare una soluzione sempre più completa e performante. Dopo l’aggiunta di Python ad agosto scorso, nelle ultime ore, infatti, il colosso di Redmond ha annunciato un miglioramento specifico per l’app per iPad: la possibilità di creare e modificare le tabelle pivot.

Microsoft Excel: creazione e modifica di tabelle pivot su iPad

Si tratta di una novità di particolare rilievo, in quanto questa è la prima volta in assoluto che viene concessa tale possibilità sul tablet di casa Apple. Quest’interessante aggiunta andrà quindi a colmare il divario tra le varie piattaforme e offrirà agli utenti un’esperienza d’uso ancora migliore.

Per chi non lo sapesse, le tabelle Pivot sono una potente funzione che consente agli utenti di riassumere rapidamente grandi quantità di dati in un foglio di calcolo.

A partire dalla versione 2.80.1203.0 dell’app Microsoft Excel per iPad, dunque, gli utenti possono creare una nuova tabella pivot andando sulla scheda Inserisci e selezionando l’opzione apposita da lì.

È possibile scegliere una posizione di origine e inserimento, in modo da poter implementare la tabella pivot con un tocco sul display dell’iPad. È altresì possibile toccare la sezione nella parte inferiore dell’app Excel per apportare modifiche ai campi semplicemente trascinandoli con il dito sullo schermo.

Si possono pure modificare i dati di origine nella tabella pivot toccando l’opzione Cambia origine dati. Così facendo, verrà mostrato un pannello laterale mediante il quale è possibile apportare le modifiche desiderate. Si puà anche toccare il pannello laterale delle impostazioni per poter intervenire sulle informazioni relative alla tabella pivot,