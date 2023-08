Microsoft integra Python in Excel

Microsoft ha annunciato l’integrazione di Python in Excel. Il popolare linguaggio di programmazione è quindi accessibile dall’interno dell’applicazione dell’azienda di Redmond. Aziende, sviluppatori e studenti possono combinare gli script di Python con le formule di Excel. La funzionalità è al momento disponibile in anteprima solo per gli iscritti al canale Beta del Microsoft 365 Insider Program.

Python in Excel

Python in Excel è disponibile in anteprima pubblica solo su Windows. Con le altre versioni di Excel (macOS, Android, iOS e web) è possibile solo la visualizzazione dei fogli di lavoro con Python. In caso di modifica verrà mostrato un errore. I calcoli di Python sono eseguiti sul cloud di Azure (quindi serve una connessione ad Internet), sfruttando le librerie fornite da Anaconda. Non è necessario installare nulla sul computer.

Per accedere alla funzionalità è necessario cliccare sulla scheda Formule nella ribbon (barra multifunzione) e quindi sul pulsante Inserisci Python. In alternativa è sufficiente selezionare una cella e scrivere =PY() . Verrà aperta un’area di testo nella barra della formula che permette di inserire il codice Python. Quando è attivo Python, nella cella e nella barra della formula viene mostrata un’icona PY verde.

Gli script vengono eseguiti in un container isolato, quindi non hanno accesso a nessuna risorsa locale (file, rete o altri). Come detto, i calcoli sono eseguiti su Azure, ma ciò avviene in forma anonima (Microsoft non può associare il codice Python ad un particolare utente).

I fogli di lavoro con Python sono trattati come quelli con macro, quindi verrà aggiunto il flag Mark of The Web (MoTW), se scaricati da Internet. Ciò significa che l’utente vedrà un avviso di sicurezza e Excel li aprirà in visualizzazione protetta.