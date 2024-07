Word: conversione dei file PDF su iPhone e iPad

Microsoft sta offrendo ai membri del programma Microsoft 365 Insider che possiedono anche iPhone e iPad una nuova funzione da testare con l’app Word: la possibilità di convertire i file PDF in formato DOCX.

Word: conversione dei PDF in DOCX per i membri Microsoft 365 Insider

L’azienda ha spiegato che ci sono circa 2,5 trilioni di PDF in circolazione attraverso il Web e le piattaforme mobili e sebbene sia uno dei principali sistemi per condividere le informazioni, gestirle può essere caotico. Spesso, infatti, è necessario passare da un’applicazione all’altra per visualizzare, modificare, firmare, stampare o trasformare i PDF, con una conseguente esperienza utente frammentata, aumento delle spese e potenziali vulnerabilità di sicurezza.

Alla luce di ciò, i membri del programma Insiders che sono un possesso di un dispositivo iOS/iPadOS possono iniziare a utilizzare la nuova funzione funzione, provvedendo prima ad aprire un PDF con l’app File di Apple, selezionando poi l’icona Condividi disponibile nell’angolo in basso a sinistra della schermata di visualizzazione di iPhone o iPad e sfiorando la voce per aprire il documento nell’app Word. Fatto ciò, possono selezionare la nuova opzione Converti in Docx nella parte inferiore del display per procedere con la conversione in un documento Word che possono modificare nell’app.

Da notare che la nuova funzionalità dedicata ai PDF nell’app Word per iPhone e iPad è fruibile da parte degli utenti iscritti al programma Microsoft 365 Insider che utilizzano la versione 2.86 (Build 24051517) o successiva. Per quanto riguarda, invece, la diffusione su larga scala, al momento non è dato sapere quando ciò avverrà.