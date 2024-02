Windows 11 KB5034765: Microsoft conferma i problemi

L’aggiornamento KB5034765 per Windows 11, distribuito da Microsoft nelle scorse settimane, sta creando diversi problemi agli utenti delle versioni 23H2 e 22H2. C’è chi non riesce a installarlo, mentre altri lamentano il blocco improvviso di alcune componenti chiave del sistema operativo, a partire da Esplora file. Ora, il gruppo di Redmond fa sapere di aver preso in carico le segnalazioni.

Microsoft sui problemi di Windows 11 KB5034765

In una nota comparsa nella documentazione ufficiale si legge che I dispositivi Windows 11 che provano a installare l’aggiornamento di sicurezza del febbraio 2024, distribuito il 13 febbraio 2024 (KB5034765), potrebbero incontrare errori nell’installazione e il sistema potrebbe smettere di rispondere al 96% . Di fatto, la software house ha confermato quanto già lamentato da numerosi utenti, dicendo di essere al lavoro per trovare una soluzione e per correggere l’anomalia al più presto.

Il messaggio mostrato in seguito al blocco improvviso del setup è Qualcosa non è andato come previsto. Non c’è bisogno di preoccuparsi, annullo le modifiche. Per favore, mantieni acceso il computer . Ad accompagnarlo è solitamente l’errore 0x800F0922 nel Visualizzatore eventi.

Come già noto, è possibile ricorrere a un workaround per aggirare l’ostacolo, eliminando la cartella C:\$WinREAgent (WinRE si legge per esteso Windows Recovery Environment ed è un ambiente di ripristino della piattaforma) scegliendo tra uno dei seguenti metodi.

avviare lo strumento Pulizia disco (come amministratore) e selezionando i File temporanei per poi cancellarli;

da Esplora file (ricordandosi di mostrare i file nascosti);

attraverso il prompt dei comandi (come amministratore) digitando rmdir /S /Q C:\$WinREAgent .

Dopo averlo fatto è consigliato un riavvio del PC, prima di provare nuovamente a installare l’aggiornamento KB5034765. Microsoft non ha fornito informazioni a proposito della causa del problema.

Si tratta di un’ennesima testimonianza di come la software house debba ancora migliorare sul fronte della gestione degli update, troppo spesso accompagnati da bug che possono creare più di qualche grattacapo agli utenti finali, nonostante la fase di test condotta in collaborazione con gli Insider.