Windows 11 e 10: problemi con la barra delle applicazioni

Non tutto è andato per il verso giusto con il rilascio degli ultimi Patch Tuesday per Windows 11 (KB5034765) e Windows 10 (KB5034763): tra coloro che hanno installato gli aggiornamenti, c’è chi lamenta la comparsa di fastidiosi problemi riguardanti la barra delle applicazioni. Più precisamente, in seguito all’autenticazione, nei casi più gravi la componente va in crash o svanisce completamente dal desktop.

Stando a quanto riferito al sito Windows Latest, Microsoft sarebbe a conoscenza dei bug e già al lavoro per risolverli nel minor tempo possibile. Il compito del gruppo di Redmond è anzitutto quello di capire cosa stia causando i malfunzionamenti, considerando la loro natura che varia da un PC all’altro, senza un nesso apparente.

Le testimonianze fanno riferimento in alcuni casi alla mancata visualizzazione delle icone nella system tray, in altri all’impossibilità di interagire con le applicazioni fissate sulla barra delle applicazioni. Per qualcuno si verifica invece un tempo di caricamento anomalo e troppo lungo all’avvio e/o dopo un nuovo login.

Se ne discute anche in un post su Reddit, dove c’è chi suggerisce come soluzione di eliminare l’ultimo aggiornamento per tornare alla normalità. Non si tratta certo del rimedio ideale, ma diventa l’unica opzione se, in alternativa, il problema rende il PC inutilizzabile. La procedura da seguire è la stessa di sempre.

Aprire le Impostazioni;

selezionare Windows Update;

premere Cronologia degli aggiornamenti;

selezionare Disinstalla gli aggiornamenti;

fare click sul pulsante Disinstalla di fianco all’ultimo update.

Per qualcuno, in seguito alla successiva reinstallazione dell’aggiornamento, il bug non si ripresenta, ma non è una certezza.

Ancora una volta, è la testimonianza di come Microsoft debba migliorare la gestione degli update, per evitare che gli utenti siano chiamati a fare i conti con problemi di vario tipo dopo averli scaricati. Ricordiamo che la barra delle applicazioni è al centro di una delle novità introdotte da KB5034765: quella che disattiva in automatico il pulsante Mostra desktop per fare spazio all’icona di Copilot nell’angolo a destra.