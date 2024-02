Windows 10 KB5034763: il Patch Tuesday di febbraio 2024

L’aggiornamento cumulativo KB5034763 per le versioni 22H2 e 21H2 di Windows 10 è ora disponibile per il download e l’installazione. Si tratta del Patch Tuesday di febbraio 2024. Vediamo quali sono le novità introdotte dal pacchetto nel sistema operativo che, lo ricordiamo, è ancora attivo su oltre il 66% dei PC in circolazione (fonte StatCounter) e sarà ufficialmente supportato fino all’ottobre 2025.

KB5034763 per Windows 10 22H2 e 21H2

Il primo e più importante cambiamento è quello che riguarda la conformità al Digital Markets Act che entrerà in vigore in Europa il 7 marzo. Microsoft, per allinearsi a quanto previsto dalla normativa, dovrà consentire l’eliminazione dalla piattaforma delle proprie applicazioni. Vale anche per Edge. Questo almeno sulla carta, poiché proprio ieri la Commissione europea ha deciso che il software non rientra tra i servizi obbligati al rispetto della legge. Si attendono chiarimenti in merito dal gruppo di Redmond.

Di conseguenza, i link inclusi nel sistema operativo dovranno essere aperti attraverso il browser predefinito impostato dall’utente. La novità potrebbe diventare effettiva per tutti entro le prossime settimane.

C’è poi l’aggiunta per tutti degli aggiornamenti dinamici sul meteo all’interno della schermata di blocco, con un elemento che, se selezionato, apre una finestra di navigazione contenente informazioni aggiuntive. Chi aveva già attivato questa funzionalità non noterà cambiamenti.

A questo si aggiunge il tradizionale elenco di bugfix che vanno a intervenire su alcuni problemi individuati nelle release precedenti. Alcuni riguardano Esplora file, WMIS (Windows Metadata and Internet Services), la gestione delle stampanti, Bitlocker e l’errore 0xd0000034 .

Come scaricare l’aggiornamento

Il download e l’installazione di KB5034763 per Windows 10 22H2 e 21H2 prendono il via semplicemente aprendo l’utility Windows Update sul PC, portando le due versioni della piattaforma rispettivamente alla build 19045.4046 e alla build 19044.4046. In alternativa, è possibile eseguire l’operazione manualmente passando dal Microsoft Update Catalog. Come scritto in apertura, è un aggiornamento di sicurezza facente parte del ciclo Patch Tuesday.

Per quanto riguarda invece Windows 11, il Patch Tuesday di febbraio 2024 è arrivato sotto forma del pacchetto KB5034765. I dettagli sono riportati nell’articolo dedicato.