Windows 11: KB5034765 non si installa e causa problemi

Quello che causa la scomparsa della barra delle applicazioni non è l’unico bug introdotto con l’aggiornamento KB5034765 di Windows 11 rilasciato lo scorso 13 febbraio. Molti utenti hanno segnalato la comparsa di vari errori durante la procedura di installazione e il crash di Esplora file al riavvio.

I problemi con gli aggiornamenti di Windows 11 si verificano ormai a cadenza mensile. Microsoft effettua numerosi test prima della distribuzione, ma la compatibilità non è garantita con tutti i dispositivi (peggio ancora se il sistema operativo viene installato su computer con hardware non supportato).

Come già accaduto in altre occasioni, diversi utenti non sono riusciti ad installare l’update KB5034765. Il sito Windows Latest ha confermato la comparsa degli errori 0x800f0922, 0x800f0982 e 0x80070002. Windows Update mostra il messaggio relativo al problema e, in alcuni casi, tenta di ripristinare lo stato precedente, ma senza successo (la procedura rimane ferma per almeno 10 minuti).

La soluzione è cancellare la cartella nascosta $WinREAgent . Ci sono tre opzioni:

Avviare il tool Pulizia disco con diritti di amministratore e selezionare le voci File temporanei e quella di Windows Update

Aprire Esplora file e rimuovere la cartella

Aprire il prompt dei comandi come amministratore e digitare rmdir /S /Q C:\$WinREAgent

Dopo aver installato l’aggiornamento possono però presentarsi altri problemi. Uno di essi è il crash di Esplora file durante il riavvio o lo spegnimento del computer. L’errore indica l’impossibilità di scrivere in uno specifico indirizzo di memoria. Si tratta dello stesso bug presente nell’aggiornamento opzionale KB5034204 di fine gennaio. Nelle note di rilascio è scritto che l’update KB5034765 include il fix per questo problema.