Windows 11: problemi per l'aggiornamento KB5034204

Anche l’aggiornamento KB5034204 per Windows 11, distribuito nei giorni scorsi da Microsoft, sta creando non pochi grattacapi agli utenti: c’è chi segnala problemi tali da compromettere il normale utilizzo del PC. Alcuni dei feedback raccolti fanno riferimento a comportamenti anomali di Esplora file, della barra delle applicazioni e durante il processo di installazione.

KB5034204 per Windows 11: tutti i problemi

Chi sta incontrando difficoltà nel setup racconta di aver visto comparire l’errore etichettato come 0x8007000d sullo schermo, proprio al raggiungimento del 100% di avanzamento. La responsabilità è attribuita a non meglio precisati file mancanti. Ad accompagnare lo stop improvviso è il seguente messaggio.

Qualcosa non è andato come previsto. Non c’è bisogno di preoccuparsi, le modifiche saranno annullate. Per favore, tieni il computer acceso.

Segue un rollback alla versione precedente. KB5034204 è un aggiornamento opzionale e la sua installazione non è forzata. Alla luce di quanto emerso, il consiglio per chi non l’ha ancora scaricato è dunque quello di attendere.

Come anticipato, c’è poi chi lamenta problemi con Esplora file in seguito alla conclusione del setup. Più precisamente, il processo non risponde. Altri raccontano di assistere impotenti alla trasformazione del desktop in una schermata completamente bianca per alcuni istanti, di non riuscire a interagire con le icone sulla scrivania e di non poter accedere correttamente alla barra delle applicazioni (per qualcuno addirittura scompare).

Come risolvere: disinstallare l’aggiornamento

La soluzione, come sempre in questi casi, è quella che passa dalla disinstallazione dell’update. La procedura da seguire è questa.

Aprire le Impostazioni;

selezionare Windows Update;

premere Cronologia degli aggiornamenti;

selezionare Disinstalla gli aggiornamenti;

fare click sul pulsante Disinstalla di fianco all’ultimo update.

L’aggiornamento KB5034204 per Windows 11, così come KB5034203 per Windows 10, è stato distribuito da Microsoft anche con l’obiettivo di introdurre la conformità a quanto previsto dal Digital Markets Act in Europa. Tra i cambiamenti apportati c’è la possibilità di eliminare tutte le applicazioni preinstallate, incluso il browser Edge fino a oggi legato a doppio filo al sistema operativo.