Windows 11 24H2: versione RTM ad aprile

Per conoscere le prime informazioni ufficiali su Windows 11 24H2 è necessario attendere la conferenza Build di maggio. Diverse versioni preliminari del sistema operativo sono disponibili attraverso il programma Insider che permette di testare le novità in arrivo. Il rilascio della RTM (Release To Manufacturing) è prevista per il mese di aprile, ma l’aggiornamento verrà distribuito in autunno.

Rollout graduale per Windows 11 24H2

Windows 11 24H2 (alias Windows 11 2024 Update) sarà la prima major release con specifiche funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Si prevedono anche importanti cambiamenti a livello di architettura con l’introduzione della nuova modalità di aggiornamento senza riavvio. Secondo Windows Latest, il rollout avverrà in due fasi.

Entro il mese di giugno, la versione stabile di Windows 11 24H2 verrà installata sui computer con processore Snapdragon X Elite, tra cui i Surface Pro 10 e Surface Laptop 6. Gli utenti troveranno molte novità, ma non tutte le funzionalità IA. Tra settembre e ottobre arriveranno quelle rimanenti sui computer con il chip di Qualcomm e sarà disponibile anche l’aggiornamento per gli attuali PC.

Una delle funzionalità IA più interessanti è AI Explorer che consentirà di cercare diversi tipi di contenuti sfruttando il linguaggio naturale. Altre novità sono Super Resolution, sudo e Copilot nel menu contestuale per la generazione dei riassunti.

Come è noto, Microsoft ha interrotto lo sviluppo del Windows System for Android (WSA), mentre continua a migliorare il supporto per Linux. Per la gestione delle distribuzioni si potrà utilizzare Dev Home. Gli utenti avranno quindi un’interfaccia grafica per eseguire varie operazioni (aggiunta, eliminazione, avvio e stop), invece di usare il terminale.