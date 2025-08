Windows 11 SE: fine supporto ad ottobre 2026

Windows 10 non l’unico sistema operativo che verrà abbandonato da Microsoft. Senza nessun clamore mediatico, l’azienda di Redmond ha comunicato che Windows 11 SE verrà aggiornato fino ad ottobre 2026. Probabilmente pochi ricordavano la sua esistenza essendo destinato alle scuole. Doveva fare concorrenza a Chrome OS.

Non ci sarà la versione 25H2

Windows 11 SE è stato annunciato il 9 novembre 2021, insieme al Surface Laptop SE. È un sistema operativo “web-first” o “cloud-first” in quanto può eseguire solo web app e Progressive Web App (PWA), tra cui quelle incluse in Microsoft 365. I file sono conservati su OneDrive.

Sono preinstallate alcune app win32, come Edge. Solo l’amministratore IT può installare altre app win32, selezionate da Microsoft, attraverso Intune for Education. L’intenzione di Microsoft era offrire un’alternativa a Chrome OS, dopo il fallimento di Windows 10 S. Oltre al Surface Laptop SE erano arrivati sul mercato diversi notebook di Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP e Lenovo, ma non hanno ottenuto un grande successo.

Un messaggio pubblicato nella pagina ufficiale conferma l’addio a Windows 11 SE:

Microsoft non rilascerà alcun aggiornamento delle funzionalità dopo Windows 11 SE, versione 24H2. Il supporto per Windows 11 SE, inclusi aggiornamenti software, assistenza tecnica e patch di sicurezza, terminerà a ottobre 2026. Sebbene il dispositivo continui a funzionare, ti consigliamo di passare a un dispositivo che supporti un’altra edizione di Windows 11 per garantire supporto e sicurezza continui.

L’azienda di Redmond consiglia di acquistare un nuovo dispositivo (eventualmente con Windows 11 Education) perché la versione standard di Windows 11 25H2 non potrà essere installata sui vecchi dispositivi. Teoricamente si potrebbe installare Windows 10 (che ha compiuto 10 anni a fine luglio), ma il supporto terminerà il 14 ottobre.