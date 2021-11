Surface Laptop SE è ufficiale: a bordo c'è Windows 11 SE

249 dollari: è il prezzo fissato da Microsoft per il nuovo Surface Laptop SE, portatile basato sul sistema operativo Windows 11 SE, economico e destinato al mondo della scuola. Confermate dunque le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane.

Surface Laptop SE (Windows 11 SE) per la scuola

Considerato il prezzo fortemente competitivo, il device entra in diretta competizione con quanto offre la linea Chromebook e non fatichiamo a immaginare possa far registrare numeri soddisfacenti dal punto di vista delle vendite. In sede di annuncio, il gruppo di Redmond ha confermato che anche altri produttori come Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JP-IK, Lenovo e Positivo stanno per lanciare le loro alternative, basate su processori Intel e AMD. Queste le parole di Paige Johnson, Vice President of Education Marketing.

Abbiamo ascoltato gli educatori e la loro necessità di opzioni più semplici e sicure, mettendoci al lavoro su dispositivi più economici. Il portfolio allargato di modelli Windows 11 per l'ambito della scuola offre una maggiore scelta alle scuole, così che possano disporre di ciò di cui hanno bisogno per fornire esperienze di insegnamento ottimali, a un prezzo che amplia l'accesso alle performance e all'affidabilità di Microsoft.

Vediamo quali sono le specifiche tecniche integrate da Surface Laptop SE: display da 11,6 pollici con risoluzione 1366×768 pixel, processori Intel Celeron N4020 o N4120, 4 o 8 GB di RAM, memoria eMMC da 64 o 128 GB, fotocamera frontale da 1 megapixel per videochiamate 720p, una porta USB-A, una USB-C e jack audio da 3,5 mm. Tastiera e touchpad sono gli stessi già visti sul modello Surface Laptop Go.

Il debutto è previsto in un primo momento nei territori di Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Giappone, attraverso la rete di rivenditori autorizzati.

Come già detto, il prezzo per la configurazione base (4/64 GB) è stato fissato in 249 dollari, mentre optando per quella più evoluta (8/128 GB) si sale a 329 dollari. Non è dato a sapere quando arriverà in altri territori, Italia compresa.