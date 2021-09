Surface Laptop Studio è la sorpresa dell'evento Microsoft

È un laptop? È un tablet? No, è il nuovo Surface Studio, annunciato oggi da Microsoft in occasione dell'evento dedicato alle novità hardware della linea. Costituisce di fatto il successore di Surface Book, tagliando i ponti con il passato della gamma con l'adozione di un design ibrido e inedito.

Surface Laptop Studio ufficiale: design e caratteristiche

Basato ovviamente su piattaforma Windows 11, integra un display PixelSense da 14,4 pollici con supporto a Dolby Vision e un refresh rate da 120 Hz. Si tratta ovviamente di un pannello touch, che garantisce la piena compatibilità con il nuovo pennino Surface Slim Pen 2 per il disegno e la scrittura a mano libera. Tre le modalità di utilizzo previste: Laptop, Stage e Studio, con la possibilità di passare dall'una all'altra grazie a una cerniera appositamente progettata.

Presente la tecnologia Thunderbolt 4, integrata in due porte USB 4 collocate ai lati, utili tra le altre cose per la connessione di monitor esterni con risoluzione fino al 4K.

La potenza di calcolo è garantita da processori Intel Core di undicesima generazione affiancati da GPU dedicate (inclusa NVIDIA RTX 3050 Ti).

La data di lancio è fissata per il 5 ottobre, giorno di debutto del nuovo sistema operativo W11. Al via oggi i preordini. In arrivo maggiori informazioni su prezzi e disponibilità nei singoli territori.