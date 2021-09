Surface Duo 2 ufficiale: lo smartphone dual screen, evoluto

Come atteso, c'è anche Surface Duo 2 tra le novità annunciate da Microsoft in occasione dell'evento organizzato per oggi. Il nuovo smartphone dual screen migliora quanto nella generazione precedente aveva fatto storcere il naso a molti, anzitutto dal punto di vista del comparto hardware.

Surface Duo 2 è ufficiale: caratteristiche e design

Ancora una volta basato su piattaforma Android (al lancio la versione 11), è pensato per favorire la produttività in multitasking grazie all'impiego di due pannelli OLED da 55,8 pollici (1344×1892 pixel) coperti da vetro Corning Gorilla Glass uniti da una cerniera riprogettata che insieme formano un ampio display da 8,3 pollici, con diagonale del tutto simile a quella di un tablet. Aumenta anche il refresh rate dello schermo, raggiungendo i 90 Hz.

A livello di potenza di calcolo c'è un processore Qualcomm Snapdragon 888 (un importante upgrade rispetto allo Snapdragon 855) e non manca nemmeno il supporto alle reti 5G. Passi in avanti anche sul fronte imaging con tre fotocamere da 12 megapixel (con ottiche wide, ultrawide e tele) e tecnologia di stabilizzazione evoluta. Non manca nemmeno il chip NFC e la compatibilità con la tecnologia Qi per la ricarica wireless della batteria, entrambe caratteristiche assenti nel predecessore.

La data di lancio è fissata per il 5 ottobre, giorno di debutto del nuovo sistema operativo W11. Al via oggi i preordini. In arrivo maggiori informazioni su prezzi e disponibilità nei singoli territori. Non sarà un prodotto economico: Negli Stati Uniti si parte da 1.499,99 dollari.