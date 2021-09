Microsoft Surface Pro 8 ufficiale: l'evoluzione del 2-in-1

Progettato con l'obiettivo dichiarato di sfruttare al meglio le funzionalità che Windows 11 ha da offrire, ecco il nuovo Surface Pro 8, definito da Microsoft come “il più potente dispositivo 2-in-1” sul mercato.

Surface Pro 8 è ufficiale: design e caratteristiche

I passi in avanti più significativi si registrano sul fronte delle specifiche tecniche, grazie anzitutto ai processori Intel Core di undicesima generazione (Core i5 e Core i7). Nella scheda trovano posto anche un display PixelSense Flow da 13 pollici con diagonale più ampia rispetto alle generazioni precedenti, risoluzione aumentata dell'11%, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (grazie a Dynamic Refresh Rate), Dolby Vision e Adaptive Color Technology.

Ci sono poi il supporto a Thunderbolt 4 (un dietrofront per il gruppo di Redmond) implementato attraverso due porte USB-C e quello per il nuovo Surface Slim Pen 2. La tastiera fisica Surface Pro Signature Keyboard, venduta separatamente, include uno slot per alloggiare il pennino.

La data di lancio è fissata per il 5 ottobre, giorno di debutto del nuovo sistema operativo W11. Al via oggi i preordini. In arrivo maggiori informazioni su prezzi e disponibilità nei singoli territori. Negli Stati Uniti si parte da 1.099 dollari.