Cosa puoi comprare con 79€? Un Mini PC con processore Intel!

Scegli tu se metterlo sulla scrivania o agganciarlo dietro al monitor, come nell’immagine di apertura: approfitta del forte sconto su Amazon e allunga le mani su Teclast N10 al prezzo finale di soli 79 euro. Si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Tra i punti di forza, vale la pena citare le dimensioni ultra-compatte ridotte a 119x119x 24 millimetri e il peso di soli 198 grammi, che all’occorrenza permettono di portarlo con sé ovunque, anche in borsa o nello zaino.

Teclast N10: specifiche e caratteristiche del Mini PC

Il comparto hardware può contare su specifiche tecniche adatte alla produttività di base quotidiana, dall’editing dei documenti alla posta elettronica, grazie al processore Intel affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Non mancano poi la connettività Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet, due uscite video con supporto alla risoluzione 4K e una gamma completa di porte. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dell’e-commerce dedicata all’articolo.

In definitiva, al prezzo finale di soli 79 euro, il Mini PC di Teclast (modello N10, nella configurazione hardware appena descritta) è un ottimo affare. Oltre che per il lavoro, può tornare utile anche per le sessioni di studio, per la navigazione online e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero, ad esempio per lo streaming dei contenuti.

Vale la pena sottolineare la possibilità di eseguire un upgrade hardware se lo si desidera, ad esempio espandendo la memoria interna così da avere più spazio a disposizione per lo storage, sfruttando lo slot SATA libero in dotazione. Se decidi di comprarlo, ordinalo ora per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani, con la consegna gratuita e la spedizione gestita da Amazon, per il massimo dell’affidabilità.