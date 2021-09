Microsoft Surface Go 3 ufficiale con nuovi processori Intel

Nessuna rivoluzione nel design di Surface Go 3, ma un upgrade hardware. Annunciato in occasione dell'evento organizzato per oggi da Microsoft, il dispositivo nasconde sotto la scocca nuovi processore Intel: Pentium Gold 6500Y oppure Core i3-10100.

Microsoft annuncia Surface Go 3: design e caratteristiche

Stando a quanto dichiarato dal gruppo di Redmond, le prestazioni aumentano fino al 60% rispetto al predecessore. Lato software, il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 11 con accesso completo a funzionalità come la tecnologia Windows Hello per l'autenticazione biometrica mediante riconoscimento facciale. Prevista la commercializzazione di versioni LTE per la connettività in movimento.

La data di lancio è fissata per il 5 ottobre, giorno di debutto del nuovo sistema operativo W11. Al via oggi i preordini. In arrivo maggiori informazioni su prezzi e disponibilità nei singoli territori. Negli Stati Uniti si parte da 399,99 dollari.