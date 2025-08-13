Nuovo Pebble Time 2: svelato il design

Eric Migicovsky ha svelato il design finale del Pebble Time 2. Lo smartwatch era stato mostrato in anteprima circa sei mesi fa, ma era una versione preliminare e si chiamava ancora Core Time 2. Il CEO di Core Devices ha fornito tutti i dettagli sul blog personale e sul canale YouTube.

Pebble Time 2: specifiche e prezzo

Migicovsky aveva annunciato due smartwatch il 18 marzo. Core 2 Duo e Core Time 2 sono stati considerati gli eredi di Pebble 2 e Pebble Time 2. Il primo può essere già acquistato sul sito uficiale, mentre il secondo sarà disponibile entro dicembre. A fine luglio, il CEO ha comunicato che Core Devices ha recuperato il marchio originale, quindi Core 2 Duo e Core Time 2 sono diventati Pebble 2 e Pebble Time 2.

Quest’ultimo è il modello premium. Migicovsky ha svelato oggi il suo design finale. Lo smartwatch sarà disponibile in quattro colori (ancora da decidere). La cassa (fronte e retro) e i quattro pulsanti sono in acciaio inossidabile 316, come nel Pebble Time Steel. La parte posteriore è fissata con quattro viti.

Rispetto alla versione preliminare di marzo sono stati aggiunti anche la retroilluminazione a LED RGB, un secondo microfono per migliorare la cancellazione del rumore ambientale e una bussola. Invariate le altre specifiche: schermo e-paper touch da 1,5 pollici (64 colori) con risoluzione di 200×228 pixel, altoparlante, cardiofrequenzimetro, accelerometro, vibrazione, cinturino da 22 millimetri e batteria con autonomia fino a 30 giorni. Il sistema operativo è PebbleOS. Verranno rilasciate le app per Android e iOS.

Gli utenti che hanno ordinato il Core Time 2 riceveranno un link via email per passare al Pebble Time 2. Il prezzo è sempre 225,00 dollari. In questo video si può vedere il confronto tra la versione preliminare e quella attuale: