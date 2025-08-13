 Nuovo Pebble Time 2: svelato il design
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nuovo Pebble Time 2: svelato il design

Eric Migicovsky (CEO di Core Devices) ha svelato il design finale e le specifiche del Pebble Time 2 che sarà disponibile entro il mese di dicembre.
Nuovo Pebble Time 2: svelato il design
Tecnologia Mobile
Eric Migicovsky (CEO di Core Devices) ha svelato il design finale e le specifiche del Pebble Time 2 che sarà disponibile entro il mese di dicembre.
Eric Migicovsky

Eric Migicovsky ha svelato il design finale del Pebble Time 2. Lo smartwatch era stato mostrato in anteprima circa sei mesi fa, ma era una versione preliminare e si chiamava ancora Core Time 2. Il CEO di Core Devices ha fornito tutti i dettagli sul blog personale e sul canale YouTube.

Pebble Time 2: specifiche e prezzo

Migicovsky aveva annunciato due smartwatch il 18 marzo. Core 2 Duo e Core Time 2 sono stati considerati gli eredi di Pebble 2 e Pebble Time 2. Il primo può essere già acquistato sul sito uficiale, mentre il secondo sarà disponibile entro dicembre. A fine luglio, il CEO ha comunicato che Core Devices ha recuperato il marchio originale, quindi Core 2 Duo e Core Time 2 sono diventati Pebble 2 e Pebble Time 2.

Quest’ultimo è il modello premium. Migicovsky ha svelato oggi il suo design finale. Lo smartwatch sarà disponibile in quattro colori (ancora da decidere). La cassa (fronte e retro) e i quattro pulsanti sono in acciaio inossidabile 316, come nel Pebble Time Steel. La parte posteriore è fissata con quattro viti.

Rispetto alla versione preliminare di marzo sono stati aggiunti anche la retroilluminazione a LED RGB, un secondo microfono per migliorare la cancellazione del rumore ambientale e una bussola. Invariate le altre specifiche: schermo e-paper touch da 1,5 pollici (64 colori) con risoluzione di 200×228 pixel, altoparlante, cardiofrequenzimetro, accelerometro, vibrazione, cinturino da 22 millimetri e batteria con autonomia fino a 30 giorni. Il sistema operativo è PebbleOS. Verranno rilasciate le app per Android e iOS.

Gli utenti che hanno ordinato il Core Time 2 riceveranno un link via email per passare al Pebble Time 2. Il prezzo è sempre 225,00 dollari. In questo video si può vedere il confronto tra la versione preliminare e quella attuale:

Fonte: Eric Migicovski

Pubblicato il 13 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il powerbank giusto da portare in vacanza: eccolo in sconto

Il powerbank giusto da portare in vacanza: eccolo in sconto
Samsung trasforma Vivaldi in una suoneria immersiva

Samsung trasforma Vivaldi in una suoneria immersiva
Tablet da 10,1 pollici a 69 euro: l'AFFARE è DOOGEE Tab A9

Tablet da 10,1 pollici a 69 euro: l'AFFARE è DOOGEE Tab A9
Apple iPhone 16 Pro a soli 999€: una FOLLIA su Amazon

Apple iPhone 16 Pro a soli 999€: una FOLLIA su Amazon
Il powerbank giusto da portare in vacanza: eccolo in sconto

Il powerbank giusto da portare in vacanza: eccolo in sconto
Samsung trasforma Vivaldi in una suoneria immersiva

Samsung trasforma Vivaldi in una suoneria immersiva
Tablet da 10,1 pollici a 69 euro: l'AFFARE è DOOGEE Tab A9

Tablet da 10,1 pollici a 69 euro: l'AFFARE è DOOGEE Tab A9
Apple iPhone 16 Pro a soli 999€: una FOLLIA su Amazon

Apple iPhone 16 Pro a soli 999€: una FOLLIA su Amazon
Luca Colantuoni
Pubblicato il
13 ago 2025
Link copiato negli appunti