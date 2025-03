Core 2 Duo e Core Time 2 sono gli eredi dei Pebble

Eric Migicovsky ha annunciato due nuovi smartwatch che riportano in vita i vecchi Pebble dopo oltre 10 anni, come promesso a fine gennaio. Non potendo più usare il nome originario, l’ingegnere canadese ha fondato l’azienda Core Devices e i primi modelli sono Core 2 Duo e Core Time 2.

Core 2 Duo e Core Time 2: specifiche e prezzo

I due smartwatch ereditano molte caratteristiche dai Pebble. L’obiettivo di Migicovsky era offrire una combinazione di funzionalità non disponibile su nessun modello in commercio, tra cui schermo e-paper always-on, lunga autonomia, design semplice, pulsanti fisici e software open source (quindi modificabile dagli utenti).

Il Core 2 Duo è praticamente l’erede del Pebble 2. Ha uno schermo e-paper in bianco e nero da 1,26 pollici (144×168 pixel), frame in policarbonato (colori bianco e nero) e cinturino standard da 22 millimetri. Resiste all’acqua (certificazione IPX8) e integra microfono, altoparlante, barometro, bussola, chip Bluetooth e batteria con autonomia fino a 30 giorni. Il prezzo è 149 dollari. Può essere già ordinato. Le spedizioni inizieranno a luglio.

Il Core Time 2 è invece l’erede del Pebble Time 2 (mai commercializzato). Ha un frame in metallo (colori bianco e nero) e uno schermo e-paper touch da 1,5 pollici (200×228 pixel) con 64 colori.

Queste solo le altre specifiche: resistenza all’acqua (IPX8), cinturino standard da 22 millimetri, microfono, altoparlante, cardiofrequenzimetro e batteria con autonomia fino a 30 giorni. Il prezzo è 225 dollari. Può essere già ordinato. Le spedizioni inizieranno a dicembre.

Su entrambi gli smartwatch è installato PebbleOS. Il sistema operativo è di Google, ma il codice sorgente è stato pubblicato su GitHub. Sono supportate quindi le oltre 10.000 app e watchface dei Pebble. Nelle prossime settimane verrà rilasciata una “companion app” per Android e iOS.

Nelle FAQ è scritto che i dazi di importazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi. Se l’incremento sarà eccessivo, gli utenti dovranno pagare una somma aggiuntiva. L’azienda di Migicovsky avviserà gli utenti via email prima della spedizione, consentendo di cancellare l’ordine e ricevere il rimborso.